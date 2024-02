Upečte si skvělé brambory jako Jamie Oliver! Ukáže vám ne jeden, ale dokonce dva triky, jak jednoduše a chutně upéci nejlepší brambory jako profík.

Pečte brambory jako profík

Proč vařit komplikovaně, když stačí udělat to správně, zajímavě, a hlavně jídlo patřičně dochutit. Jamie Oliver se navíc zasloužil i o to, aby se v britských školních jídelnách vařilo chutnější, ale hlavně zdravější jídlo. Jeho recepty jsou vždycky tip ťop, co se týče chutí a vůní. Vyzkoušejte způsob, jakým peče brambory. Je to docela snadné a výsledek je fantastický.

Podívejte se, jak připravuje pečené brambory britský proslulý šéfkuchař Jamie Oliver. Sám říká, že je to sice jídlo úplně jednoduché, nicméně vynikající a oblíbené.

Zdroj: Youtube

Základem úspěchu je práce s bramborami

Pečení brambor není rozhodně nějak náročná disciplína a dobré upečené brambory se dá dosáhnout mnoha způsoby. Může jít o bramboru vcelku, kterou pak rozříznete a dochutíte máslem, zakysanou smetanou nebo jen solí. Brambory mohou být rozhodně také krájené a pečené na sucho nebo rovnou dochucené kořením a bylinkami. Ať už to ale děláte jakkoli, jedním obyčejným trikem si pečení nejen výrazně zkrátíte, ale také budete mít brambory stoprocentně propečené a ani u těch největších se vám nestane, že byste narazili na syrový vnitřek.

Jamie Oliver a nejen on radí předvařit! A to nejen v případě, že se rozhodnete péct brambory na jeho způsob. Předvařené brambory se hodí i na přípravu bramborových hranolek nebo amerických brambor. Jednoduše tím zajistíte, že budou brambory téměř hotové a v troubě jen získají krásnou kůrku a další chutě.

close info Profimedia zoom_in Ať už ve slupce nebo oškrabané, brambory před pečením povařte.

Nejlepší pečené brambory

Vařte brambory běžným způsobem, ale ne zcela doměkka. Podle velikosti bude doba vaření různá, ale zhruba jde o 15 až 20 minut. Pamatujte, že brambory mají být jen předvařené. Brambory následně poutují do vymaštěného pekáčku a předehřáté trouby na 190 °C, kde se budou dělat dalších 20 minut.

Pokud s rozhodnete mít krásnou krustu při pečení brambor, ale také chcete dostat chutě dovnitř, vyzkoušejte trik Jamieho Olivera, který ještě v půlce pečeni brambory naplocho jemně zmáčkne, čímž je nejen mírně rozplácne v bocích, ale také tím brambory přimáčkne ke dnu pekáčku a o to více bude zespod slupka vypečená. V půli pečení přidávejte také bylinky nebo koření, aby se vám nespálili a nezhořkly. Pak varaťte pekáček zpět a pokračujte v pečení dalších asi 20 až 30 minut.

Dáte si raději vypečené bramborové placičky?

Pakliže vás zajímá víc vypečená kůrčička a měkký nadýchaný střed byste klidně s radostí někomu přenechali, můžete dobře provařené brambory docela rozplácnout.

Plech vyložte pečicím papírem a každou bramboru zvlášť rozmáčkněte třeba dnem sklenice. Taková placka může být jen půl centimetru silná a brambory by měly být dál od sebe, aby se mohla placička pěkně vypéct ze všech stran.

Brambory pak zakápněte trochou oleje, hodí se i olivový. Pečte na 190 °C 15 až 20 minut. Ideálně opět okořeňte až v druhé půli pečení podle vašich představ. Hodí se nejen sůl a pepř, ale například směs sušeného česneku, cibule, rozmarýnu, tymiánu a sušené petrželky. Pak ochudcené brambory dopečte na požadovanou křupkavost.

Takové brambůrky se výborně hodí máčet do nějakého dipu nebo je můžete obložit sýrem a jíst jako jednohubky. I obyčejné brambory mohou být delikátní a fantastické pro jakoukoli příležitost!

Zdroje: apetitonline.cz, jamieoliver.com