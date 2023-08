Šéfkuchaři se shodují. Toto je bezkonkurenčně nejlepší recept na plněné papriky

Plněné papriky jsou letní klasika za pár korun. Jaký je nejlepší recept? Přinášíme vám tipy od maďarských šéfkuchařů.

Plněné papriky jsou jedním z pokrmů, které se v Čechách vaří. Aby ne – vždyť jsou levné, syté a dají se uchovat i do druhého dne, kdy jsou jsou snad chuťově ještě lepší. Přestože spousta z nás je považuje za specialitu maďarské kuchyně, prapůvod receptu paprik „koupajících“ se v rajčatové omáčce je překvapivě ve Španělsku. Odtud se prý rozšířil do celého světa. A dnes můžete na plněné papriky narazit nejen v Evropě, ale i v Asii, Africe, nebo v Severní či Jižní Americe.

Španělský export

Do České kuchyně se pokrm dostal zřejmě přes Maďarsko. Od té doby se plněné papriky s rajčatovou omáčkou staly oblíbeným pokrmem zejména školních nebo závodních jídelen. Proč se paprikové lusky plní zrovna směsí hovězího masa a rýže, vám dneska už nikdo nepoví.

Pravdou ale je, že každá země si tohle jídlo přizpůsobuje k obrazu svému. Pokud byste si chtěli poochutnat na plněném paprikovém lusku ve Španělsku, zřejmě by vám ho nabídli plněný treskou. V Baskicku (část Španělska) zase nedají dopustit na kombinaci papriky a ovčího sýra. V Bulharsku jdou rovnou k věci a do paprik vkládají sýr a vejce. Variant plněných paprik je daleko více a my vám dnes nabízíme verzi, která zachutnala maďarským šéfkuchařům. Kochejte se a určitě ji ochutnejte!

Plněné papriky mají spoustu podob. Zdroj: Profimedia

Nejlepší papriky podle Maďarů

Töltött paprika znamenají v maďarštině plněné papriky. Použijte na ně 6 sladkých zelených paprikových lusků. Seřízněte z nich vršek a odstraňte přebytečná semínka. Na pánvi orestujte 1 lžičku oleje, 1 nasekanou červenou cibulku a 2 lžičky nasekaného česneku.

Jakmile směs vychladne, přidejte do ní ½ hrnku rýže, 1 vejce a 500 g mletého vepřového masa, 1 lžičku mleté papriky, 1 lžičku majoránky, 1 lžičku soli, 1 lžičku pepře. Masovou náplň navrstvěte do paprikových lusků a ze zbytku uválejte kuličky.

Rychlá a jednoduchá omáčka

V hrnci orestujte směs, kterou jste si připravili z 5 lžiček oleje a 4 lžiček hladké mouky. Jakmile chytne zlatavý nádech, dejte pryč ze sporáku. Vmíchejte do ní 1 lžičku mleté papriky a 1,5 litrů vody. Základ na omáčku dejte znovu zahřát na sporák. Přidejte do něj 1 šálek rajského protlaku, 1 lžičku soli a trochu citronové kůry. Nakonec vložte do omáčky plněné papriky (včetně kuliček ze zbytků směsi), přiklopte hrnec poklicí a vařte 1 hodinu.

Na plněné papriky můžete použít i žluté plody. Zdroj: Profimedia

Je to už hotové?

Pokud si kladete tuhle otázku, pak to poznáte jednoduše – podle paprik. Ty po delším ohřevu změknou a zvrásní. Pak už vás čeká jen finále – dochucení omáčky. Přislaďte ji, případně přikyselte citronem. Na závěr můžete do jídla přidat ještě trochu nasekané petrželové natě, která dodá pokrmu hezkou barvu i chuť. Zdá se vám omáčka příliš nasládlá? Můžete to zmírnit trochou soli – ale to už je na vás. Dobrou chuť!

Dva tipy navíc:

Máte rádi pikantnější chutě? Použijte mírně pálivé zelené papriky.

Jako náplň můžete vyzkoušet i kombinaci strouhanky, vejce, sýra, bylinek a koření (například petržele a mleté papriky).

