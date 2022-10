Nejlepší blesková dýňová polévka s jablky: Chutná fantasticky a stojí pár kaček

Po sklizni dýní hokkaido ze zahrádky máte jistě co zpracovávat. Podzim je jako stvořený pro teplou dýňovou polévku s jablky, která vás zahřeje po těle i na duši.

Receptů na dýňovou polévku je nespočet, ale ne každá je tak vynikající, jako ta následující - vylepšená jablky. Už jste si tu svou „nej“ našli nebo zkusíte něco nového a neotřelého? Sice vám sklizené a dobře uskladněné dýně vydrží až do příštího jara, ale to nejspíš nebude potřeba, co myslíte.

Jelikož k podzimu dýně i jablíčka patří, nemusíte nic sáhodlouze shánět.

Dýně hokkaido má měkkou slupku, nemusíte ji loupat. Zdroj: Shutterstock.com / Hirundo

Co s hakkaido

Hokkaido patří mezi nejoblíbenější odrůdu dýně, protože většina lidí má dýně spojené pouze s kompotem nebo džemem, což o hokkaido rozhodně neplatí. Lidé tuto odrůdu v posledních letech pěstují ve velkém a vlastně se není čemu divit, neboť dlouho vydrží a při přípravě pokrmů máte na výběr spoustu receptů, jak sladkých, tak slaných. Můžete připravit klasické kynuté buchty, placky s tvarohem, džem, rizoto, ale i kompot nebo dýňové pyré.

Jak na polévku

Na celý postup se můžete podívat na tomto videu:

Z jedné dýně hokkaido si vydlabejte střed a semínka, ty využívat nebudeme. Někteří lidé jsou zvyklí slupku z dýně odstraňovat, ale není třeba, naopak se jejím odstraněním připravují o spoustu důležitých látek. Slupka při vaření i pečení krásně změkne, nemusíte mít obavy. To ale neznamená, že se dýně nemusí pečlivě očistit a omýt. To udělejte až těsně před zpracováním, protože pokud očistu vykonáte hned po sklizni před uskladněním, dýně vám nevydrží takovou dobu a začne se brzy kazit. Po omytí tedy vydlabejte semínka a dýni nakrájejte i se slupkou na menší kostičky.

Dýně hokkaido se těší velké oblibě. Zdroj: Fischer Food Design / Shutterstock.com

Dále si nahrubo pokrájejte jednu střední cibuli, dva stroužky česneku a 3 menší nebo 2 větší jablíčka. Jablka zbavte jádřinců a slupky. Zapněte plotnu a do rendlíku dejte lžičku másla, nejlépe ghí. Po rozpuštění na másle osmahněte cibuli, k ní přidejte nakrájenou dýni, průběžně promíchávejte, osolte, opepřete, dodejte česnek a nakonec vhoďte i pokrájená jablka. Vše promíchejte a po chvilce zalijte zeleninovým vývarem a kokosovým mlékem. Zeleninový vývar samozřejmě můžete vytvořit pomocí kostky zeleninového bujónu a vody, ale ve výsledku bude polévka chutnější s domácím vývarem, který si lze nachystat i do zásoby – více se dozvíte v tomto článku:

Po změknutí přidejte snítku čerstvého tymiánu, kdo nemá, může dodat sušený, ale ať vám s množstvím neujede ruka. Opět promíchejte a vše z hrnce přelijte do mixéru a rozmixujte do takové konzistence, která vám vyhovuje. Jestliže vaše kuchyň obsahuje pouze tyčový mixér, lze použít po mírném vychladnutí i ten.

Servírujte pokapané kokosovým mlékem a dýňovým olejem, máte-li tu možnost.

