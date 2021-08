Nejlepší recept na vepřovou pečeni. Většina lidí se dopouští školácké chyby

Vepřová pečínka neodmyslitelně patří k pokladům české kuchyně. Většinou se připravuje jako nedělní nebo sváteční oběd. Jak ale udělat vepřovou pečeni správně? Máme pro vás pár zaručených tipů, díky kterým ponecháte masu jeho přirozenou šťavnatost a vyhnete se tomu, abyste hostům naservírovali maso tuhé a suché jako podrážka.

Než se pustíte do přípravy masa, pojďte si udělat menší pořádek v pojmech a teorii. Vepřová pečeně je kus masa, který se na vepříkovi nachází mezi krkovicí a kýtou podél páteře. Jedná se o libový kus masa, který lze koupit ať už s kostí nebo bez.

Jaký je rozdíl mezi kotletou a karé?

Setkali jste se už někdy s označením karé a zaskočilo vás, co si máte pod tímto slovem představit? Rozdíl mezi kotletou a karé je jednoduchý! Kotleta se říká vepřové pečeni právě s ponechanou kostí. To se prostě stane, že na jatkách odseknou maso včetně kousku páteře a výběžku žeber. Karé se pak logicky říká opačnému případu, a to pečeni vykostěné.

Kotleta se říká vepřové pečeni s ponechanou kostí. Zdroj: grey_and / Shutterstock.com

Po kterém masu mám radši sáhnout?

Nikdy byste neměli péct maso s kostí. Nicméně bychom vám doporučili u řezníka koupit radši kotletu, kosti odříznout a zpracovat jiným způsobem. Buď je můžete dát během pečení pod maso, a to vám zaručí více šťávy anebo si z nich můžete udělat silný vývar jako základ do omáček či výbornou polévku. Navíc pokud zvolíte maso s kostí, výrazně ušetříte!

V čem tkví kouzlo šťavnatého masíčka?

Občas u řezníka narazíte na pečeni s tukovým krytím. A tu my doporučujeme všema deseti! Je to přesně ten důvod, díky němu nebude výsledná pečínka suchá a bude mít i lepší chuť. To ale není všechno! Jaké jsou další finty?

Ačkoliv se vám může zdát, že spojení šťavnatá vepřová pečeně si protiřečí, není tomu tak! Tady jsou další rady, které vám pomohou připravit pokrm, který z vás v kuchyni udělá naprostou hvězdu.

Pokud se vám podařilo sehnat pečeni s tukovou vrstvou, nařežte ji. Ostrým nožem, v pravidelných, asi tak centimetrových rozestupech, a až k masu. Jemně osolte a sůl vetřete i do vzniklých záhybů. Pokud máte pečeni bez tukového krytí, pomozte si třeba obalením ve slanině a hlavně nezoufejte! I tak vám zaručujeme skvělý výsledek.

Maso svažte provázkem, aby mělo pravidelný tvar a rovnoměrně se propékalo. Pečeni nejprve opečte v dobře rozpálené pánvičce nasucho. Olejem můžete maso pouze potřít a potom z každé strany pořádně, asi tak dvě až tři minuty, opéct. Omezte zásahy na minimum a nechte masu prostor a čas se v pánvi zatáhnout.

Do výpeku, který vám zbyl v pánvi, přidejte česnek a cibuli a udělejte si tak skvělou šťávu k masu. Na mírném žáru a za občasného míchání vytvořte cibulový základ, který rozložte do pekáčku a až na něj položte maso. Díky tomuto triku se vyhnete tomu, že se maso bude během pečení koupat v tekutině. A pozor! Pokud nechcete ponechat nic náhodě, vyskládejte pod maso ještě kosti. Nejenže vytvoříte bariéru mezi masem a vznikající šťávou, ve výsledku navíc získáte mnohem silnější omáčku.

Jaké chybě se vyvarovat?

Na závěrečný krok, zbystřete! Trik, který rozhodne o úspěchu celého procesu, zní: Pečte maso při 120 stupních. Ať vás ani nenapadne drtit maso v troubě na vysoký žár. Pečte pěkně pomalu při nízké teplotě, nikam nespěchejte. Přece si to teď nepokazíte! Doba pečení se samozřejmě odvíjí od hmotnosti masa. Jedno kilo pečeně vyžaduje cca hodinu a čtvrt v troubě.

Pečínku podávejte s rýží Zdroj: Profimedia

K vynikajícímu masu nesmí chybět omáčka

Po upečení maso vyndejte z pekáče, nechte v troubě na talířku odpočívat a šťávu sceďte. Z másla a mouky si připravte jíšku. Do jíšky postupně přimíchejte šťávu, přidejte zbytky cibule a zhruba 20 minut vařte. Výslednou šťávu pak přeceďte anebo rozmixujte dohladka.

Pečínku podávejte s rýží, bramborem, knedlíky, těstovinami, zkrátka jak je libo. Anebo servírujte zastudena nakrájenou na jemné plátky v sendviči nebo jako součást obložené mísy. Možností je nepřeberné množství!

Tak co? Kdy se pustíte do pečení i vy?

