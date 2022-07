Poctivá rybízová marmeláda: Není nad původní recept našich babiček

Rybízové kuličky už se začervenaly a keře jsou obsypané. To znamená jediné - vrhněte se do sběru a připravte si skleničky na rybízovou marmeládu.

Rybíz je na přípravu marmelády, nebo správně džemu, skvělý, protože obsahuje hodně pektinu, a tím pádem snadno želíruje. Pro jeho výrobu vám bude stačit jen rybíz a cukr. Patří k nejoblíbenějším, a to pro svou lehce nakyslou chuť. Používá se na palačinky, lívance, ale podává se i k sýrům a slaným krekrům. Samozřejmě se bez něho neobejde tradiční slepované linecké cukroví.

Palačinky chutnají báječně s rybízovým džemem. Zdroj: Shutterstock

Tradičně se rybízovým džemem slepuje vánoční linecké cukroví. Zdroj: Profimedia

Pracné pasírování

Rybízový džem by měl být čistý bez zrníček, takže musíte nejprve ovoce zpracovat a dostat z něj pouze šťávu. Pokud nemáte žádný přístroj, rybíz musíte pečlivě opláchnout, otrhat zelené stopky a kuličky zprudka povařit v menším množstvím vody. Poté je musíte propasírovat přes sítko. Tato metoda je poměrně pracná a zrníček se nikdy zcela nezbavíte. V mnoha receptech se doporučuje dát rybíz i se stopkami do odšťavňovače, ale na to nespoléhejte. Většina běžných odšťavňovačů se brzy zanese a jak jste rychle začali, tak také rychle skončíte.

Pasírování je pracné. Zdroj: Shutterstock

Litinový odšťavňovač

Naše babičky používaly klasický litinový ruční šnekový odšťavňovač na ovoce a ten doporučují i všichni zkušení výrobci džemů a marmelád. A koupíte ho i dnes v obchodech s domácími potřebami. Nemusíte rybíz pracně otrhávat a výsledkem bude čistá šťáva bez zrníček. Pomalé lisování z takového odšťavňovače je šetrné ke kvalitě šťávy a neničí vitamíny rychlou oxidací a zahříváním.

Litinový odšťavňovač používaly naše babičky a na ovoce je nejlepší i dnes. Zdroj: Oriondomacipotreby.cz

Rybízový džem

Je ten nejlepší čas na výrobu rybízového džemu. Zdroj: Shutterstock

Suroviny:

500 ml vylisované rybízové šťávy

450 g krystalového cukru

Postup:

Rybíz omyjte, neobírejte a i se zelenými střapcemi namelte v odšťavňovacím mlýnku. Šťávu vlijte do většího hrnce, přiveďte k varu a vařte 5 minut.

Poté přidejte cukr a za stálého míchání vařte asi 4 minuty.

Pokud je směs moc kyselá, můžete přidat cukr a povařit.

Jakmile je džem hotový, obratem jej naplňte do připravených suchých a čistých skleniček. Dobře uzavřete a otočte je na 10 minut dnem vzhůru.

