Retro škvarková pomazánka podle receptu z roku 1970. Lepší neexistuje

Škvarková pomazánka u nás patří k těm nejpopulárnějším pomazánkám vůbec. Je jemná, krásně voní a chutná skvěle jen tak natřená na chlebu, ale také třeba na chlebíčkách. Dá se připravit na několik způsobů, před lety ale vznikl jeden recept, který se okamžitě stal favoritem.

Zdroje: YouTube.com, vareni.cz, cesky.radio.cz

Jednou z největších zabijačkových pochoutek jsou škvarky. Někdo je chroupe samotné, jiní je zase přidávají do různých slaných koláčů, placek, anebo domácího pečiva. Populární je ale také škvarková pomazánka. A to zvláště pak ta staročeská.

Jak se dělají škvarky

Přestože samotné škvarky znají snad všichni, ne každý ví, jak se vůbec vyrábějí. Vznikají z na kostičky nakrájeného sádla, které se zahřívá v hrnci se silnějším dnem, dokud se sádlo nerozpustí. Když škvarky vyplavou, přecedí se a uchovávají se ve sklenicích.

Škvarky vzniknou z vyškvařením sádla. Zdroj: Shutterstock

Retro recept na škvarkovou pomazánku

Škvarky byly populární hlavně v dobách minulých, například i v 70. letech, kdy právě recept na staročeskou škvarkovou pomazánku vznikl. Postupem času začaly ale ze stolů mizet, a to i kvůli tomu, že se zabijačky pořádaly stále méně a méně často. I bez zabijačky ale můžete vykouzlit skvělou škvarkovou pomazánku. Škvarky jsou totiž k dostání v mnoha supermarketech, u řezníka anebo na trzích.

Podrobný recept na přípravu staročeské škvarkové pomazánky najdete ve videu:

Připravte si mlýnek

Na staročeskou škvarkovou pomazánku budete potřebovat asi 300 gramů švarků, 1 velkou cibuli, 2 kyselé okurky a 4 stroužky česneku. Cibuli si očistěte, stejně tak česnek. A všechny ingredience pomelte v mlýnku na maso najemno. Pokud ale chcete, aby byla chuť pomazánky intenzivnější a sem tam v ní i něco křuplo, dejte si část škvarků stranou, rozmačkejte je vidličkou a přidejte k ostatním surovinám.

Škvarková pomazánka bez vajec

Jakmile vše umelete, smíchejte směs se 2 lžícemi plnotučné hořčice a podle chuti osolte a opepřete. Do škvarkové pomazánky se často přidávají také vařená vejce, do té staročeské ale nepatří. A rozhodně v ní ani nechybí. Hotovou pomazánku uložte před servírováním alespoň na 30 minut do chladu. Podávejte ideálně na čerstvém chlebu a dozdobte cibulí či pažitkou.

Do pomazánky klidně přidejte kousky škvarků. Bude pak lehce křupat. Zdroj: Shutterstock

Rychlý domácí chléb připravený za 10 minut

A pokud doma nemáte čerstvé pečivo, chleba si můžete upéct, zatímco se bude pomazánka chladit. Do 450 mililitrů vlažné vody rozdrobte 42 gramů droždí, přidejte 500 gramů celozrnné mouky (lze nahradit moukou polohrubou) a případně také 150 gramů oblíbeného druhu semínek. Těsto osolte a dobře promíchejte. Nedávejte jej vůbec kynout a rovnou ho přendejte do tukem vymazané formy. Tu vložte do studené trouby, zapněte ji na 180 stupňů a pečte 60 minut.