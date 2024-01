Kde mají nejlepší smažák? Na tomto jednoduchém a oblíbeném jídle si můžete pochutnat skoro všude, ale jen v několika restauracích v republice dotáhli smažený sýr k dokonalosti. Učte se od mistrů, své triky vám rádi prozradí.

Nejlepší smažák v České republice

Umíte usmažit sýr? Určitě ano. Vždyť je to takové skoro dětské jídlo, které se v hodinách vaření učívali i žáci základních škol. Nicméně všechno se dá dělat lépe a hůř. Jaké fígly používají šéfkuchaři renomovaných restaurací?

Připravit smažený sýr není náročné, ale dvojité obalování ve strouhance a piplání se ve vajíčku může mnohé otrávit a odradit, i když jde o vesměs oblíbené jídlo, které čas od času kvitují s povděkem i dospělí. Zkuste si příště připravit smažený sýr jak šéfkuchaři této restaurace! Nejenže ta práce bude stát za to, v této restauraci navíc sýr obalují ve strouhance jen jednou!

Dali jste si někdy smažený sýr v restauracích Lokál? Je sice významně dražší než v jiných hospůdkách, ale je to dobrota smažená na přepuštěném máslíčku a fíglů, jak udělat z obyčejného smažáku specialitu, si vymysleli v kuchyních Lokálu víc. Jak se takový smažený sýr připravuje vám přiblíží příspěvek z YouTube kanálu Milujeme jídlo.

Zdroj: Youtube

Vyzkoušejte fígly jak připravit ten nejlepší smažený sýr

V restauraci sice jistě vybírají kvalitní suroviny, protože právě na nich záleží, ale všimněte si, že nejde o žádné speciality. Na smažený sýr používají 30% eidam, sáhnout můžete i po čedaru, goudě či ementálu. Dál je nutné mít zcela běžnou světlou jemnou strouhanku, vejce a polohrubou mouku.

Co byste měli vědět před tím, než se pustíte do práce? Vajíčka se nesmí solit, protože jsou pak řídká a nedrží dobře trojobal. Po namočení sýra do vajec chvilku počkejte a nechte přebytečnou tekutinu stéci.

Použití polohrubé mouky hned dvakrát je také jedním z fíglů, které nejsou běžné a rozhodně stojí za vyzkoušení. Polohrubou mouku použijte na první obalení, jak je to běžné, ale také ji přidejte ke strouhance.

Během obalování není nutné na strouhanku tlačit, ale jen jemně sýr přihrnout a poválet v ní hrany sýra ze všech stran. Díky tomu by mělo být možné sýr úspěšně usmažit bez toho, aby vytékal. Po zhruba deseti až patnáctiminutové pauze můžete začít se smažením.

close info Profimedia zoom_in Na přepuštěném másle můžete smažit řízky i sýr.

Smažení v přepuštěném másle

Na smažení používají v restauraci Lokál přepuštěné máslo a poměrně velké množství, respektive alespoň 1,5 cm tuku na výšku. Smažení v přepuštěném másle či ghí je možné díky tomu, že má vysoký takzvaný bod zakouření.

Tento pojem se odvíjí od teploty, při které se začnou tuky přepalovat a kouřit. Čím vyšší bod zakouření, tím vhodnější je konkrétní olej či tuk ke smažení, při kterém je ohříván na velmi vysoké teploty a po dlouhou dobu. Bod zakouření se nevztahuje jen k původu tuků, ale také jejich zpracování. Zatímco u obyčejného másla se tuk přepaluje už na 150 °C, přepuštěné máslo až na 250°C.

Zdroje: jidloaradost.ambi.cz, videorecept.cz