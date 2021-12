Nejlepší univerzální sýrová omáčka. Připravíte ji za pár minut

Sýry jsou jednou z nejvděčnějších ingrediencí, na výběr jsou desítky druhů nejrůznějších konzistencí, chutí a vůní, a díky tomu můžete vytvořit stovky pokrmů. V teplé kuchyni se sýry využívají na zapékání a hojně také na omáčky.

Sýrovou omáčku zvládne i pouhý začátečník, ovšem ne všechny sýry na ni lze použít. Báječně se hodí čedar, eidam, poloměkká niva, Italové nedají dopustit na gorgonzolu či parmazán. Sýrová omáčka z taveného sýra sice není moc zdravá, ale na druhou stranu poměrně levná. Tavený sýr, včetně toho s příchutí, lze kombinovat v podstatě s jakýmkoliv poloměkkým či tvrdým sýrem.

Jak při přípravě postupovat?

Kromě sýrů budete potřebovat i tekutiny, smetanu či mléko a obecně platí, že volíme stejné množství tekutin jako sýra (např. na 100 ml smetany použijeme 100 g sýra). Nebojte se přidat do omáčky i koření, například oregano nebo bazalku, se solí opatrně, sýry bývají slané dostatečně, naopak se hodí čerstvě mletý černý pepř. Smetanu zahřejte pod bod varu a mezitím ostatní sýr či více druhů sýrů nastrouhejte najemno. Tavený sýr nalámejte na kousky a přidejte ho jako první do zahřáté smetany. Zamíchejte a asi po minutě přisypte nastrouhaný sýr. Metličkou míchejte na mírném plameni a nechte všechny sýry dobře rozpustit. Odstavte a ještě míchejte, dokud se všechny chutě nespojí. Na závěr přidejte dle chuti koření či pepř. Recepty můžete různě obměňovat, více času vám zabere varianta, kdy se jako základ omáčky připravuje jíška, použít můžete i vývar.

Pokud sýr nastrouháte najemno, rychleji se pak v pánvi rozpustí. Zdroj: Shutterstock

K těstovinám i masu

Sýrové omáčky se podávají s těstovinami, vybírejte kvalitní semolinové, které omáčku dokonale nasáknou. I tvar těstovin je důležitý, to aby se sýrové aroma dostalo do těstoviny co nejlépe, ideální jsou penne či pennoni, zatočené strozzapreti nebo fricelli. Výborné jsou i bramborové noky, hranolky, ale sýrové omáčky se perfektně hodí i k masu. Hlídáte si kalorie? Není problém smetanu v receptu vynechat a nahradit ji mlékem a máslem. Pokud bude omáčka příliš řídká, přidejte více nastrouhaného sýru.

Těstoviny se sýrovou omáčkou jsou jedním z typických pokrmů italské kuchyně. Zdroj: Shutterstock



Náš tip: Omáčka se vám srazila? Nepanikařte. Napravíte ji špetkou kypřicího prášku a lžičkou studené vody či smetany. Zahřejte, pak kastrol ponořte do studené vody a metličkou pečlivě rozmíchejte.

Pečené brambory nebo hranolky chutnají lépe s horkou sýrovou omáčkou. Zdroj: Shutterstock

Domácí čedarová omáčka k tortillovým chipsům (nachos)

K základnímu receptu můžete přidat chilli papričky a pár kapek limetkové šťávy. Zdroj: Shutterstock

Suroviny:

2 lžíce másla

1,5 lžíce hladké mouky

300 ml čerstvého mléka

špetka soli a pepře

200 g poloměkkého čedaru

tortillové chipsy

Postup:

Na rozehřáté pánvi rozpusťte máslo, přidejte mouku a metličkou zasmažte jíšku. Přilijte mléko a míchejte, dokud se jíška s tekutinou dokonale nespojí. Nechte projít varem, přisypejte sůl a pepř a dobře promíchejte. Na závěr přidejte na kostičky nakrájený nebo nahrubo nastrouhaný čedar. Míchejte dokud se sýr zcela nerozpustí. Podávejte s tortillovými chipsy (nachos).

