Těstoviny jsou oblíbeným pokrmem po celém světě. Jsou snadné na přípravu a dají se kombinovat s různými omáčkami a přílohami. Jak ale uvařit ty nejlepší těstoviny, které budou nejen dokonale chutnat, ale nepřijdou ani o své nutriční hodnoty?

Zkuste nastolit v kuchyni změnu a vyzkoušejte něco nového. Začít můžete třeba přípravou těstovin. Vyzkoušejte trik italských šéfkuchařů s pánvičkou a olivovým olejem. Připravíte tak těstoviny, které okouzlí každého strávníka. Určitě si tuto metodu oblíbíte a nebudete muset těstoviny při přípravě ochutnávat, jestli už jsou správně vařené.

Na poměru záleží

Důležité je už samotné množství vody na vaření. Na 100 g těstovin použijte vždy 200 ml horké vody. Pokud chcete mít těstoviny opravdu dokonalé, použijte domácí vývar.

Trik s pánví

Na pánev nalijte 2 polévkové lžíce olivového oleje, nasypte na ně těstoviny a zhruba tak 1 až 2 minuty je opékejte, a to za stálého míchání. Následně přidejte osolenou vodu nebo vývar a přiklopte poklicí. Na mírném stupni plotýnky pak vařte až do té doby, než se voda zcela absorbuje do těstovin a nevyvaří. Možná tuto metodu používáte i na vaření rýže. Zpravidla se jedná o 15 minut.

Přebytek vody

Pokud po uplynutí náležité doby bude pod těstovinami ještě trochu vody či vývaru, nechte ji za stálého míchání vyvařit. V tuto chvíli jsou těstoviny dokonalé a můžete je použít k přípravě náležitého pokrmu.

Tip na omáčku

Na pánvi rozpusťte 1 polévkovou lžící másla a stejné množství kvalitního olivového oleje. Přidejte pokrájený česnek a lehce ho orestujte. Následně jej zasypte 1 polévkovou lžící mouky, řádně ji rozmíchejte a nechte propojit s ostatními ingrediencemi. V tento moment dodejte 1 polévkovou lžíci rajčatového protlaku a přilijte 1 sklenku vývaru. Na mírném stupni za stálého míchání chvilku provařte do mírného zhoustnutí. Dochuťte solí, pepřem, tymiánem, paprikou či chilli kořením a nechte ještě omáčku minutku provařit. V tuto chvíli nezbývá než ji naservírovat na chuťově vynikající připravené těstoviny.

Stačí dvě ingredience

Držte se při přípravě těstovinových pokrmů pravidla, že v jednoduchosti je krása a často i výraznější chuť. K jejich dochucení totiž velice snadno postačí jen další dvě až tři ingredience. Například trocha sýra s bylinkami, nebo jen parmazán s feferonkou, stejně tak kvalitní pancetta nebo slanina s rajčaty, či hrášek a cuketa, anebo jiné dva druhy zeleniny. A samozřejmě chutný a kvalitní olivový olej.

Skvělé pesto

Pokud zrovna máte doma nevalné zásoby, úplně postačí smíchat těstoviny s pestem. Nejprve dejte pesto do čisté mísy. Na jednu porci počítejte tak s 1 až 2 kávovými lžičkami. Následně přidejte uvařené těstoviny, promíchejte a můžete podávat.

