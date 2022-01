Velejemná tuňáková pomazánka: Tahle s vejcem a cibulí je úplně top

Tuňák v konzervě je v Česku poměrně oblíbený. Nejenže ho dáváme do těstovin, ale připravujeme si z něj i chutnou rybí pomazánku, která je mnohem zdravější než ta z uzených šprotů. Když ji navíc vyšperkujete vajíčkem natvrdo, nebude mít chybu!

Tuňák v konzervě je praktické jídlo, když rychle nevíte, co uvařit k obědu nebo k večeři. Stačí totiž pár minut a máte díky němu skvělé špagety či pomazánku, na které si pochutná celá rodina. Někdo si myslí, že je tuňák v konzervě zlo, ale není to tak, stačí správně vybírat.

Čerstvý tuňák je samozřejmě lepší, ale z hlediska dostupnosti i ceny si ho ne každý může dovolit. I díky tuňákovi v konzervě do sebe ale dostanete potřebnou dávku proteinů. Vždy se ale dívejte, jaký konzerva obsahuje podíl masa.

Tuňák obsahuje minimum sacharidů, proto se výborně hodí pro nízkosacharidové diety. Sice se obecně říká, že ryby jsou hodně tučné, ale u tuňáka to zrovna neplatí, v jeho mase najdete přibližně 1 g tuku na 100 g masa.

Tuňák v konzervě je levnější varianta. Zdroj: Shutterstock.com / Amarita

Tuňák v konzervě je nízkokalorický a vhodný pro diety

Nízkokalorický je především právě tuňák v konzervě, protože se na něj používají druhy s nízkým podílem tuku. Před konzervací je navíc maso naloženo do soli, kde se vaří a touto úpravou také ztrácí část tuku.

Lepší je také kupovat tuňáka ve vlastní šťávě, protože se ne vždy dá uvedenému druhu oleje na konzervě věřit. U vlastní šťávy máte jistotu. Pokud se vám zdá tuňák moc suchý, kápnete si do něj olivový olej vlastní.

Ve všech variantách tuňáka najdete vitamíny skupiny B, ale také vitamíny E a A. U čerstvého tuňáka je jich samozřejmě více, stejně tak jako minerálních látek. Maso z této ryby dále obsahuje železo, fosfor, hořčík, zinek, draslík a jód. Konzervovaný je navíc bohatší na sodík.

Maso tuňáka obsahuje nejen tolik potřebný jód, ale i dávku hořčíku, železa, draslíku a vitaminu D. Zdroj: profimedia.cz

Jemná pomazánka z tuňáka s vajíčky a cibulkou

Pojďme si nyní připravit jemnou tuňákovou pomazánku s vajíčky a cibulkou. Na její přípravu budete potřebovat dva tuňáky v konzervě, malou červenou cibulku, dvě vejce natvrdo, sůl a pepř, dva kelímky bílého jogurtu, šťávu z půlky citrónu a pro nedietáře dvě lžíce majonézy.

Dejte vařit dvě vejce. Vložte je do studené vody, osolte a vařte 10 minut (od bodu varu). Pokrájejte cibulku opravdu najemno a připravte si majonézu. Vylijte olej z tuňáka, ale kapičku pro chuť tam můžete nechat. Do misky s majonézou přidejte tuňáka, sůl, pepř a vsypte pokrájenou cibulku. Po uvaření vajíček je vychlaďte, oloupejte, nastrouhejte na struhadle na jemno a vložte také do misky se surovinami. Pro odlehčení pomazánky dejte 100 g majonézy a dva kelímky bílého jogurtu. Kdo si na odlehčení nehraje, ať přidá majonézy klidně více. Vše promíchejte, dochuťte solí, pepřem a zakápněte dle chuti citronem. Jako ozdobu můžete posypat pokrájenou pažitkou.

Náš tip: Do pomazánky můžete přidat i pórek, bude ještě pikantnější

