Tvarohové knedlíky s jahodami: Takové dělala babička, rozplývaly se na jazyku

Udělejte si letní oběd, který je oblíbenou klasikou. Víte, jaké jsou ty nejlepší tvarohové knedlíky? Podle ověřeného receptu našich babiček! A samozřejmě plněné čerstvými voňavými jahodami.

Vzájemné propojení chutí jahod a tvarohu společně s cukrem a máslem je prostě dokonalá kombinace, které neodolá nejeden mlsný jazýček! Vždy však záleží na kvalitě těsta, které by mělo být jemné a nelepivé. Pak ho můžete naplnit jakýmkoliv sezónním ovocem, ale jahody jsou přeci jen jahody.

Jak dělá jahodové knedlíky michelinského šéfkuchař Roman Paulus? Podívejte se ve videu:

Jaké jahody použít

Tvarohové jahodové knedlíky rozhodně patří mezi poklady české kuchyně. A protože právě nastala sezóna čerstvých jahod, byla by škoda si tuto pochoutku nedopřát. Chutná nejen dětem, ale s oblibou si na ní smlsnou i dospělí.

K přípravě ovocných knedlíků používejte vždy pevné kusy jahod, ty měkké a přezrálé by se vám špatně balily do těsta a během vaření by se mohly rozpadnout. Snadno je však můžete využít například k přípravě jahodové omáčky, kompotu nebo marmelády.

K přípravě ovocných knedlíků používejte vždy pevné kusy. Zdroj: Andrii Spy_k / Shutterstock

Nejen česká tradice

Jedná se o tradiční sladký pokrm kuchyně nejen české, ale i moravské, rakouské a bavorské. Podle kraje mohou mít i jisté odlišnosti. Například ty rakouské nejsou plněné, po uvaření se obalují v opražené strouhance a na talíři se polévají ragú z různých druhů ovoce.

Stejně tak naše české jahodové knedlíky mají mnoho krajových variant, které se zpravidla liší způsobem přípravy a použitými surovinami. Co však mají všude tyto knedlíky společné, je jejich kulatý tvar. Oblíbené jsou nejen kvůli své chuti, ale není s nimi moc práce a naservírované na talíři je máte během chvilky.

Základem úspěchu je kvalitní těsto

Pokud chcete docílit opravdu lahodné a jemné chuti, rozhodující je vždy těsto. Mělo by být lehké, a to díky kvalitnímu tvarohu a dětské krupici. Vždy je nutné veškeré použité ingredience pečlivě vymíchat tak, aby se maximálně propojily a vznikla hladká hmota, s níž se vám bude dobře pracovat.

Těsto rozdělte na menší části a do každé pečlivě zabalte celou jahodu. Zdroj: Profimedia

Recept na babiččiny jahodové knedlíky

Nejprve si v misce smíchejte 250 g měkkého tučného tvarohu s 1 celým syrovým vejcem, 70 g rozpuštěného másla, špetkou soli, vanilkovým a krystalovým cukrem, kůrou ze 2 citronů, 70 g hladké mouky a 70 g dětské krupice. Veškeré ingredience pečlivě promíchejte, aby se řádně spojily. Pak dejte těsto alespoň na hodinu odležet do lednice. Po uplynutí této doby těsto rozdělte na menší části a do každé pečlivě zabalte celou jahodu.

Vodu, ve které budete knedlíky vařit, ochuťte vanilkovým cukrem, citronovou kůrou nakrájenou na kousky a trochou voňavého rumu. Podle velikosti pak vařte knedlíky zhruba 4 až 6 minut. Jahody by nikdy neměly být rozvařené, pouze prohřáté v chutném a jemném těstíčku.

Po uvaření můžete knedlíky servírovat na talíř společně se strouhaným tvrdým tvarohem, zakysanou smetanou, několika kousky pokrájených čerstvých jahod a dozdobit vše můžete i pár lístky čerstvé máty. Stejně tak lze hotové jahodové knedlíky obalit v orestované strouhance a podávat s trochou cukru, rozpuštěného másla a posypané skořicí.

