Utopenci jsou známá česká pochoutka. Republikově známá klasika, která dokáže pořádně zaplnit žaludek a je zkrátka neodolatelná. Jak je ale připravit tak, že by i michelinský kuchař smekl? Je to jednoduché, podívejte.

Český fenomén zvaný utopenci. Přezdívá se mu také pijácký zákusek a není divu. Nejlépe totiž chutnají s pěkně vychlazeným pivem. Z hospody se ale mohou přenést i do vaší kuchyně. A není to vůbec těžká záležitost. Ale víte, proč mají zrovna tento název?

Jak si připravit utopence podle michelinského kuchaře se můžete podívat ve videu na Youtube kanále Český Rozhlas:

Zdroj: Youtube

Utopenci z Berounska

Všichni tuto českou klasiku znáte, ale víte, že vznikla na Berounsku? Člověk, který vynalezl tento Čechy milovaný pokrm, byl mlynář a hospodský Šamánek. Všichni z okolí milovali jeho vuřty a on tak přemýšlel, jak je co nejlépe uchovat, aby si na nich jeho hosté mohli pochutnat a špekáčky zůstaly měsíc bez úhony. Lednice nepřicházela v úvahu, tak se rozhodl, že je zavaří do láku. A tak vznikla nesmrtelná česká pochoutka. Vedou se však spekulace, proč má tento pokrm tak nepříznivý název. Většina lidí se domnívá, že je to kvůli tomu, že vuřty jsou “utopené v láku”. Ale je velmi pravděpodobné, že nesou své jméno z důvodu, že jejich vynálezce nešťastně utonul při opravě jeho mlýnského kola.

close info Profimedia zoom_in Utopenci jako od michelinského kuchaře si můžete udělat i doma.

Utopenci michelinského kuchaře

Jak si tuto pochoutku připravit doma? Na začátek si oloupejte 8 buřtů a nakrájejte je podélně na čtvrtky. Připravte si mísu a nalijte do ní 1 litr vody a přibližně 500 mililitrů octa. Ještě přidejte jednu polévkovou lžíci soli a dvě lžíce cukru krystal. Nyní přihoďte do vody 5 bobkových listů, dvě větvičky libečku a lžičku nového koření. Dále přidejte ještě lžičku černého pepře, celého, ne předem nadrceného a špetku chilli koření. Nechte svařit a mezitím si nakrájejte cibuli na půlkolečka. Budete potřebovat 2 bílé a 2 červené. Na tenké plátky nakrájejte červenou a bílou papriku. Poté si nakrájejte na malé plátky 3 stroužky česneku. Veškerou nakrájenou zeleninu dejte do misky a smíchejte dohromady. Připravte si misku, do které budete střídavě vrstvit zeleninu a nakrájené buřty. Až budete mít sklenici plnou, přidejte navrch bobkový list z nálevu a 2 snítky kopru. Zalijte zchladlým vývarem. A máte hotovo. Nyní stačí jen 2 týdny uležet v chladu.

Zdroje: regiony.rozhlas.cz, cesky.radio.cz