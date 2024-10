Blíží se to kouzelné období Vánoc, kdy naše domovy zaplní vůně čerstvě upečeného cukroví. Každý upečený rohlíček či perníček přispěje k té správné sváteční náladě. Připravte si troubu, vytáhněte oblíbené formičky a pojďte si užít pečení těch nejlepších vánočních dobrot, které potěší malou i velkou rodinu.

Pokud přemýšlíte, jaké cukroví letos upéct, nebojte se vsadit na osvědčené klasiky. Tyto jednoduché a chutné recepty zvládne každý, a navíc se budou hodit ke každé vánoční tabuli. Ať už jste zkušený cukrář nebo začátečník, tyto recepty vám zaručí sladký úspěch.

Vanilkové rohlíčky

Klasika, která nesmí chybět na žádné vánoční tabuli. Křehké, jemné a voňavé po vanilce a oříšcích, to je cukroví, které si každý hned zamiluje. Na jejich přípravu budete potřebovat 250 g hladké mouky, 200 g másla, 80 g moučkového cukru, 100 g mletých vlašských ořechů a vanilkový cukr na obalení.

Postup je snadný: Smíchejte mouku, máslo, cukr a mleté ořechy, dokud nevznikne hladké těsto. To pak zabalte do potravinové fólie a dejte na hodinu odpočinout do lednice. Po vychlazení z těsta vytvarujte malé rohlíčky, které klaďte na plech vyložený pečicím papírem. Pečte při 160 stupních asi 10–12 minut, dokud nezačnou zlátnout. Ještě horké rohlíčky obalte ve vanilkovém cukru. Zkuste je nechat odležet alespoň pár dní, aby se jejich chuť ještě více rozvinula.

Linecké cukroví

Linecké cukroví je křehké, máslové a s marmeládou přímo neodolatelné. Na těsto budete potřebovat 300 g hladké mouky, 200 g másla, 100 g moučkového cukru a 2 žloutky.

Postup: Mouku, máslo, cukr a žloutky důkladně promíchejte, až vznikne hladké těsto. To pak rozválejte na tloušťku asi 3 mm a vykrajujte libovolné tvary, které přenesete na plech vyložený pečicím papírem. Pečte v předehřáté troubě na 180 stupňů asi 8–10 minut, dokud okraje lehce nezezlátnou. Po vychladnutí slepte jednotlivé kousky marmeládou podle vaší chuti, tradičně se používá rybízová, ale můžete zkusit i malinovou nebo meruňkovou. Nakonec posypte moučkovým cukrem.

Perníčky

Perníčky jsou symbolem Vánoc. Nejenže krásně voní, ale jsou i zábavné na zdobení. Recept na těsto je jednoduchý. Potřebujete 500 g hladké mouky, 140 g cukru, 100 g másla, 2 vejce, 2 lžíce medu, 2 lžičky perníkového koření a lžičku sody.

Postup: Všechny suroviny smíchejte dohromady a vypracujte těsto. To nechte alespoň pár hodin odpočinout v lednici, nejlépe přes noc. Poté ho rozválejte na tloušťku asi 3 mm a vykrajujte oblíbené tvary. Perníčky pečte na 180 stupňů asi 8 minut. Jakmile vychladnou, můžete je ozdobit polevou z bílku, cukru a citronové šťávy.

Ořechové pracny

Pokud chcete na stůl něco speciálního, zkuste ořechové pracny. Jsou bohaté na chuť, jemné a rozplývají se na jazyku. Ingredience: 200 g hladké mouky, 150 g mletých ořechů, 100 g moučkového cukru, 150 g másla, 2 lžíce kakaa a lžičku skořice.

Postup: Všechny ingredience smíchejte dohromady a vypracujte těsto. To dejte na hodinu do lednice. Poté těstem plňte formičky na pracny a pečte při 160 stupních asi 10 minut. Po vychladnutí je můžete obalit v moučkovém cukru.

