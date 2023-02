Tohle dávaly naše babičky do vývaru. Měl pak neuvěřitelně skvělou chuť

Kdy jindy si udělat pořádný domácí vývar než teď, kdy se počasí střídá jako na houpačce a viry mezi námi kolují čím dál tím více. My vám navíc poradíme, jakou surovinu do vývaru přidat, aby byl naprosto bezkonkurenční.

Vývar do české kuchyně neodmyslitelně patří, proto by se ho měla každá dobrá hospodyňka naučit. My vám poradíme, jak připravit takový vývar, aby se po něm jen zaprášilo. Stačí přidat jednu důležitou surovinu!

Příprava správného vývaru vyžaduje dodržování několika pravidel a je jedno, jestli se jedná o vývar kuřecí nebo hovězí. Pojďme se tedy podívat, jaká to jsou.

Jak na poctivý hovězí vývar, se podívejte ve videu:

Kosti na vývar upečte

Začněme u kostí, jejich úprava je velmi důležitá, pokud chcete opravdu silnou polévku. Nejprve je pořádně pod tekoucí vodou omyjte, následně potřete trochou oleje a pečte v troubě deset minut. Tím kosti zbavíte přebytečných bílkovin, které způsobují zakalení vývaru. Pečené kosti také zintenzivní jeho chuť.

Na vývar je ideální maso s kostí. Zdroj: shutterstock

Ideální vývar je z masa s kostí. Dodává vývaru chuť

Dále přejdeme k masu, které je nutné pečlivě vybírat. Ideální je žebro nebo oháňka. Maso je také nutné důkladně omýt. Nic nezkazíte, ani když přidáte morkovou kost. Tu ale nezapomeňte zbavit kousků masa. Zato žebro můžete péci klidně i s masem.

Na kuřecí vývar je zase nejvhodnější skelet, křídla nebo stehna. Pokud budete z masa dělat pouze polévku, nepečte ho a dejte do hrnce syrové. Samozřejmě ale pečlivě omyté. Budete-li však chtít z vývaru připravit například kuře na paprice, nejprve stehna opečte na pánvi na másle a teprve poté přidejte do vývaru.

Naše babičky do vývaru na chvíli přidávaly krajíc chleba. Zdroj: Profimedia

Proč naše babičky do vývaru přidávaly chleba?

Pokud vám v mase a kostech přece jen nějaká ta bílkovina zůstane, pěny se zbavíte tak, že ji budete pravidelně z hrnce odebírat. Používejte čistou naběračku a buďte opatrní, jinak by se totiž pěna rozpustila a znečistila by vývar.

Poslední radou, jak mít skvělý a chutný vývar bez zbytečného tuku, se řídily už naše babičky. A jejich rada je zcela jednoduchá, přitom funguje dokonale. Stačí, když po uvaření vyndáte z vývaru na chvíli maso a přidáte do něj na pár chvil celý krajíc chleba. Ten absorbuje přebytečnou mastnotu a vývar bude stokrát lepší a samozřejmě zdravější i stravitelnější.

