Nejlevnější večeře? Bramboráky bez brambor. Zní to divně, ale jsou fantastické

Znáte nejlevnější bramborák? Mamcicz vám představí chlebový bramborák. Zpracujte starší pečivo a dochuťte jej jako bramboráky. I to je jednoduchý a levný způsob, jak se dobžře najíst: Placky podobné bramborákům však můžete připravit i z řady dalších surovin. Ze zelí, cukety, mrkve či dýní, které můžete zpracovat obdobně. Tímto způsobem lze upotřebit i zmraženou zeleninu. Pokud jsou kousky zeleniny větší, nasekejte ji nahrubo. Takové zeleninové placky můžete ochutit stejně jako bramboráky, nebo jen sýrem. Do směsi vajec a zeleniny přidejte nastrouhaný tvrdý sýr, osolte, opepřete a přidejte koření podle chuti. Majoránka není nutná, placky mohou být paprikové nebo s karí, na ochucení stačí i trochu granulovaného česneku. Pokud se hmota příliš rozpadá, přidejte také lžíci mouky a nechejte chvilku stát, aby měla čas nasát vláhu. Zeleninové placky jsou rozhodně dobrý způsob, jak zpracovat zbytky zeleniny z mrazáku a chladničky. Upotřebte starší chleba a pochutnejte si na nákypu. Zdroj: Profimedia Nákyp s chlebem a zbytky z kuchyně Máte-li starší chleba, není nic snazšího než topinky. Na druhou stranu můžete chleba nalámat a společně s několika vejci a troškou mléka zpracovat do nákypu, ve kterém upotřebíte i veškeré zbytky uzenin či sýrů a zeleniny, které doma najdete. Do misky nalámejte chleba na menší kousky, přidejte nakrájenou zeleninu či uzeniny, případně sýry. V hrnku rozmíchejte vejce s trochou smetany nebo mlékem. Tekutinu osolte, opepřete, přidejte nasekané čerstvé bylinky nebo přiměřeně koření jako sušený česnek, cibuli, tymián, oregano, šalvěj nebo rozmarýn. Ne všechny vyjmenované, ale jen trošku koření, které máte rádi. Hotové kouzlo udělá rozdrobený kousek bujonu. Pokud ho budete přidávat, přesvědčte se, že je dobře rozmíchaný. Tekutinou přelejte obsah misky, promíchejte a vše přelejte do vymazané zapékací misky. Je to recept univerzální a jednoduchý, dokonce funguje i bez vajec a jen se zeleninou. To už je ale gratinovaná zelenina a vlastně jiný recept. Chleba ve vejci je vynikajícíc s bylinkami i sýrem nebo rajčaty. Zdroj: Shutterstock Chleba ve vejci neurazí Máte-li doma několik vajec, můžete si starší chleba obalit ve vejci a osmažit. Vajíčko před obalováním vylepšete nejen kořením, ale také pažitkou nebo jinými oblíbenými bylinkami. Chleba ve vejci bude chutnat samotný i se sýrem nebo zeleninou. Hodí se na něj také kyselá okurka, jiná nakládaná zelenina nebo nakládané houby.