Jak ušetřit na Vánoce, ale mít napečeno: 5 druhů nejlevnějšího cukroví

Vánoce bez cukroví? To by bylo smutné… Napečte si alespoň pár kousků nejlevnějšího cukroví a provoňte svůj domov vanilkou, skořicí a ořechy.

Jistě, dnešní ceny surovin jsou tragické. Mouka, která dříve stávala dvacet korun už stojí skoro dvojnásobek. A cukr? A ořechy nebo vajíčka? O tom snad je lepší vůbec nemluvit. Jenže někdy i málo udělá více…

Máme pro vás tipy na pečené a nepečené cukroví, které zvládne každý a jeho pořizovací náklady zase nejsou až tak vysoké. Proto nachystejte troubu, pekáče, válečky a formičky. Jde se na to!

Podvodnice

Tohle cukroví už dělávaly naše babičky. Jeho výhodou je, že se dá připravit jak nasladko tak i naslano (stačí ho před pečením potřít vejcem a posypat solí, kmínem a sezamem). S přípravou podvodnic ale začněte co nejdříve, aby se těsto důkladně rozleželo.

Jak na to: Nejdříve smíchejte v míse 4 lžíce hladké mouky, 2 lžíce teplého mléka, kostku droždí a lžíci moučkového cukru. Jakmile vyběhne kvásek přidejte k němu 400 g hladké muky, 5 lžic plnotučného mléka, 300 g změklého másla (nebo Hery) a špetku soli. Těsto důkladně vypracujte rukama a poté ho vytvarujte do tvaru koule. Těsto ponořte do mísy se studenou vodou a nechte ho kynout 45 minut.

Jakmile začne těsto „prskat“ a plavat, vytáhněte ho, osušte a rozválejte na placku. Vykrojte z něj různé motivy (srdíčka, hvězdičky, měsíčky) a uložte je na plech vyložený pečicím papírem. Podvodnice pečte v předehřáté troubě na 180 °C. Jakmile chytnou zlatavou barvu, jsou hotové. Sladké podvodnice obalujte v moučkovém cukru a uložte do papírové krabice.

Podvodnice se dají připravit ve slané i sladké verzi. Zdroj: Profimedia

Kuličky rafaelo

Milujete kokosové kuličky Rafaelo? Zdárnou kopii si můžete vyrobit i sami doma.

Jak na to: Balíček mandlí spařte horkou vodou a oloupejte. 1 konzervu salka smíchejte s 200 g strouhané kokosové moučky tak, aby vznikla hutnější hmota. Pak stačí vzít do dlaní trochu kokosového těsta, dát do něj mandli a uválet kuličku. Hotovou pralinku pak ještě jednu vyválejte v kokosu, aby nebyla zbytečně lepivá. Z téhle dávky uděláte 60 kousků cukroví.

Po kokoskách a domácích kuličkách rafaelo se obvykle rychle zapráší. Zdroj: Profimedia

Báječné kokosky

Jsou rychle hotové, vláčné a hodí se k čaji i kávě.

Jak si je připravíte: Ze tří vaječných bílků vyšlehejte sníh a postupně do něj přidávejte 210 g cukru. Směs pak přeneste do vodní lázně a šlehejte ji tak dlouho, dokud není teplá. Sníh pak přeneste na stůl a nechte trochu vychladnout. Poté do něj vmíchejte 100 g kokosu a 1 lžičku jahodové marmelády. Plech vyložte pečicím papírem a pomocí dvou lžiček na něj naneste malé kupičky. Kokosky pečte na 150 °C a jakmile vychladnou, uložte je do krabice.

Sněhové pusinky

Zbyly vám vaječné bílky? Upečte si sněhové pusinky.

Jak na to: Nejdříve předehřejte troubu na 100 °C. Poté vyšlehejte 2 bílky se špetkou soli. Jakmile se začne tvořit bílá pěna, přidejte do směsi ještě 120 g krystalového cukru. Hmotu nadávkujte do cukrářského sáčku a na plech vystlaný pečicím papírem tvarujte různé špičky, esíčka, kolečka nebo číslice. Pusinky pečte (spíše sušte) zhruba hodinu a půl. Po upečení je nechte ještě v troubě, aby přirozeně vychladly. Skladujte je v uzavřené doze a suchu, aby zbytečně nezvlhly.

Zbylé bílky zužitkujte při pečení pusinek. Zdroj: Profimedia

Arašídové cukroví

Je voňavé, sladké a plné oříšků. Upečte si ho a nebudete litovat!

Jak na to: Rozemelte 125 g nesolených arašídů a smíchejte je se 125 g moučkového cukru, 125 g hladké mouky, 1 žloutkem a 125 g másla. Vzniklé těsto nechte v lednici pár hodin odpočinout. Poté z něj vyválejte placku a vykrojte z ní kolečka. Cukroví pečte na 175 °C dorůžova. Jakmile vychladne, slepte ho marmeládou a dozdobte čokoládovou polevou s půlkou oříšku.

