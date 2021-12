Přehled nejlevnějších, přesto skvělých druhů cukroví: Toto je pět nejúžasnějších

Vánoce bez cukroví? To si málokdo umí představit. Bohužel rok od roku základní ingredience zdražují. Adventní pečení se tak může nepříjemně promítnout do rodinného rozpočtu. Zkuste si letos vyrobit sladké pochutiny z dostupnějších surovin. Jaké je nejlevnější cukroví?

Za uplynulý rok zdražilo nejvíce mléko, máslo, cukr, ale také margarín. Průměrný nárůst ceny za tyto základní potraviny je 12 %. „Očekávám, že potraviny jako celek budou zdražovat i nadále, do současných cen není například ještě plně promítnut aktuální růst cen energií, stejně tak jako se ještě plně neprojevily regulace v rámci budoucí Společné zemědělské politiky EU, která má být více než v současné době 'udržitelná', tedy zelenější, a tedy nákladnější," předpovídá do budoucna agrární analytik Petr Havel.

Nejlevnější cukroví

Nemusíte si utahovat opasky. Vynikající cukroví lze vyrobit i z minima ingrediencí. Jaké recepty patří mezi ty nejekonomičtější?

Za uplynulý rok zdražilo nejvíce mléko, máslo, cukr, ale také margarín. Zdroj: Syda Productions/Shutterstock.com

Smetanové cukroví

Levné, rychlé a lahodné, to je smetanové cukroví, které se doslova rozplývá na jazyku. Na jeho výrobu budete potřebovat 200 g hladké mouky, 200 g másla, 180 ml 30% smetany a vanilkový cukr. Pokud chcete cukroví obalit jako vanilkové rohlíčky, připravte si ještě cukr moučka. Všechny přísady kromě vanilkového cukru smíchejte dohromady a vytvořte kompaktní těsto. Nechejte ho 4-12 hodin odpočinou v lednici. Čím bude tužší, tím lépe se s ním bude pracovat. Poté ho rozválejte a vykrajujte libovolné tvary. Cukroví uložte na plech vyložený pečicím papírem a vložte ho do trouby, jež je vyhřátá na 200–220 °C na zhruba 8–10 minut.

Nepečené kuličky

Suroviny na tyto kuličky má většina z nás doma schované ve spižírně. Potřebujete 160 g rozinek, 120 g kokosu, 40 g kakaa a kokos na obalení. Rozinky namočte do horké vody alespoň na hodinu, aby se nasákly. Poté je slijte a rozmixujte se zbývajícími ingrediencemi. Tvarujte koule, které obalte v kokosu. Skladujte v lednici.

Levné pracny

Tradiční české cukroví si můžete připravit také v nízkonákladové verzi. Přichystejte si 200 g oleje, 100 g vlašských ořechů, 280 g hladké mouky, 40 g cukru, čerstvě namleté koření (skořice, badyán, hřebíček), vanilkový cukr a kakao. Všechny suroviny smíchejte a vytvořte z nich kompaktní hmotu, kterou nechte v lednici odpočinout. Pak jí naplňte formičky, které uložte na plech. Pečte na 170 °C zhruba 15 minut. Dávka bude stačit přibližně na 50 kusů cukroví.

Sněhové pusinky

Sněhové pusinky jsou nadýchané a rozhodně vás nezruinují. Žloutky můžete použít na omeletu, do pudinku nebo si z nich vyrobit majonézu. Na pusinky si nachystejte 5 bílků a 300 g krupicového cukru. Z bílků ušlehejte sníh. Přidejte do něj polovinu cukru a zašlehejte ho. Zbytek cukru do sněhu pouze „zabalte" stěrkou. Dejte si pozor, aby vám sníh neslehnul. Lžičkou vykrajujte kolečka, která uložte na pečící papír. Pusinky sušte v troubě zahřáté na 160 °C asi 20 minut.

Pusinky také můžete obarvit potravinářskými barvivy:

Piškotovo-kokosové kuličky

Ztvrdly vám piškoty? Skvěle. Využijte je a vyrobte si lahodné kokosové koule. Budete potřebovat 120 g moučkového cukru, 50 g kokosu, 30 g piškotů, 40 g másla, 1 bílek a rum. Piškoty namelte v kávovém mlýnku nebo je rozdrobte paličkou na maso. Společně s cukrem, kokosem a bílkem je nasypejte do lehce rozpuštěného másla. Přidejte trochu rumu a vytvořte kuličky. Ty obalte v kokosu nebo v moučkovém cukru.

Zdroj: www.zpravy.aktualne.cz, www.mimibazar.cz, www.tn.nova.cz, www.extra.cz, www.prozeny.cz