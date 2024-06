Vynikající, ale docela prostý steak s delikátní omáčkou, byl jedním z jídel, na kterém si Vlasta Burian skutečně s radostí pochutnal. O tom, jak Chateaubriand s omáčkou Bernaise připravoval, se ve své knize rozhovořil šéfkuchař z hotelu Ritz a následně kuchař Burianových osobně.

Delikatesy na stole krále komiků

Proslulý Hadimrška či C. a k. polní maršálek měl rozhodně mlsný jazýček a věděl, co je dobré. Jednoduché večeře, které měla paní Burianová nachystané kuchařem toho dne byly sice už jen na vidličku, ale rozhodně stály za to.

U Burianů se večer po představení v divadle podával například telecí rosol, bažantí paštika, kotouče ze pstruhů, kuřecí galantina, koroptví nebo králičí terina, anglická svíčková, plnění raci, krůta pečená bez kostí, plněná štika a mnohé další pochoutky.

Uvádí to ve své knize o vybraných pochoutkách na stole Burianových, ale z rukou vyhlášeného kuchaře Jaromíra Trejbala, právě sám mistr kuchařského umění.

Jedním z Burianových nejoblíbenějších jídel bylo šťavnaté masíčko s delikátní omáčkou. Jak připravit Chateaubriand s omáčkou Bernaise a rajčátky vám ukáže šéfkuchař Joe Shannon v tomto videoreceptu z YouTube kanálu Virgin Media Television.

Zdroj: Youtube

Chateaubriand s omáčkou Bernaise pro Vlastu Buriana

Pro přípravu Chateaubriandu s omáčkou Bernaise budete potřebovat kvalitní maso. Trejbal používal svíčkovou zhruba o váze asi 500 gramů. Na přípravu stačila pouze sůl a čerstvě mletý černý pepř. Protože příprava steaku není nijak náročná, začněte napřed omáčkou.

Ani na omáčku Bernaise nebudete potřebovat moře ingrediencí. Stačí vám 3 lžíce bílého vinného octa, 2 lžíce bílého vína, 2 najemno nasekané šalotky, 1 lžičku čerstvě nasekaného estragonu, 3 žloutky, 225 gramů másla, 1 lžičku citronové šťávy a sůl a pepř podle chuti.

Nejprve ve vodní lázni redukujte ocet, víno, šalotku, estragon a sůl s pepřem zhruba na třetinu. Poté směs sceďte a nechte ji vychladnout. Mezi tím můžete nachystat rozpuštěné máslo, aby bylo po ruce.

Ve skleněné misce rozšlehejte žloutky a přidejte redukovaný ocet s vínem a dvě lžíce studené vody. Opět ve vodní lázni šlehejte tuto směs ručně, dokud nevypění a následně do omáčky zašlehejte i nachystané rozpuštěné máslo. Do omáčky Burianům osobní kuchař přidával i nasekané bylinky, obyčejně se na závěr přidává ještě i troška citronové šťávy.

Nyní přišel čas na steak. Osolte jej a opepřete z obou stran. Na rozpálené pánvi opečte steak ideálně na přepuštěném másle a propečte jej podle vašich preferencí. Obvykle stačí osm až deset minut. Podávejte ho s teplou omáčkou Bernaise a doplňte přílohou podle vlastní chuti, klasicky s pečenými bramborami.

close info Shutterstock zoom_in Do omáčky Bernaise je třeba čerstvý estragon.

Pozor na teplotu i vhodné přílohy

Při přípravě Chateaubriandu si dejte pozor na správnou teplotu masa. Doporučuje se před opečením nechat steak odpočívat při pokojové teplotě asi 30 minut. Tím se zaručí rovnoměrné propečení a šťavnatost steaku.

Samozřejmě s přílohami se dá všelijak experimentovat. Kromě tradičních pečených bramborů můžete zvolit také grilovanou zeleninu nebo jemný, nepříliš pikantní zeleninový salát, který se bude báječně hodit jako příloha k Chateaubriandu s omáčkou Bernaise.

Zdroje: Co jedl Vlasta Burian? vzpomíná jeho osobní kuchař Jaromír Trejbal, J. Trejbal, P. Čanda, ISBN 80-7046-054-7, virginmediatelevision.ie