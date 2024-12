K zimnímu období patří některé alkoholické nápoje, na které si v létě většinou ani nevzpomeneme. Kromě svařeného vína, punče, nebo grogu, je to také vaječný likér. Rádi si jej vychutnáme zejména o Vánocích, a tak je na čase si jej připravit - klidně do zásoby. Bude to jen malá chvilka…

Také to cítíte? Jemná krémová konzistence, sladká vyvážená chuť, vůně vanilky… Tak přesně to a ještě mnohem víc je vaječný koňak, který si můžeme buď koupit v obchodě, nebo si jej také jednoduše, a dokonce během několika málo minut, připravit sami doma. Zvládnete to a navíc budete přesně znát jeho složení, což je stále žádanější deviza jakéhokoliv pokrmu či nápoje.

Kondenzované mléko a pár dalších surovin

Co si tedy musíme na přípravu vaječného koňaku pořídit? Budeme potřebovat jednu konzervu kondenzovaného mléka, 1/4 litru mléka plnotučného, dále 150 gramů moučkového a lžíci vanilkového cukru a samozřejmě také žloutky, bez nichž se tento nápoj neobejde.

Na uvedené množství půjde o žloutky ze čtyř vajec. Do vaječného koňaku patří také špetka soli. Co by to bylo za vaječný koňak bez rumu? Nezapomeňte tedy také na čtvrt litru tohoto alkoholu. Pokud ale chcete připravit raději také dětskou variantu, jednoduše rum vynechte.

Vyšlehat a smíchat

Příprava vaječňáku, jak již bylo uvedeno, nezabere víc než pár minut vašeho předvánočního času. Nejprve bude třeba vyšlehat žloutky se sypkými surovinami - tedy s cukrem, vanilkovým cukrem a špetkou soli. Jakmile bude vše dokonale připravené, můžete začít přidávat tekuté složky, tedy jak kondenzované, tak i plnotučné mléko. Znovu vše šlehejte až do dokonalého propojení.

close info Archiv ireceptar.cz zoom_in Vaječný koňak si připravíte doma. Jen dejte pozor na kvalitu vajec.

Změny podle vlastní fantazie

Hotovo? Jestli počítáte s tím, že vaječníkem potěšíte i děti, přichází teď ten pravý čas na oddělení části budoucího nápoje a do zbytku přijde rum v množství podle vlastního uvážení a chuti. Ta ostatně řídí i případné další příchutě, kterými můžete likér ozvláštnit. Může jít o čokoládu, silnou kávu, ale třeba také citronovou nebo pomerančovou kůru. Vždy získáte jiný, ale stále lahodný adventní doplněk klidných dlouhých večerů.

Pozor na suroviny

Nezapomínejte, že do vaječňáku přidáváte syrová vejce. Dbejte proto na jejich kvalitu a zřejmou zdravotní nezávadnost. I když je riziko obávané salmonely nebo jiné nákazy spíše minimální až zanedbatelné, i zde platí poučka, že bychom “nikdy neměli říkat nikdy”, tedy neměli bychom se spokojit s konstatováním, že budou vejce pravděpodobně nezávadná.

Jistota je jistota...

Ověřené a kontrolované chovy by v tomto směru měly být zárukou, nicméně jistotu přinese až případná pasterizace. Jak na ni? Bude stačit pětiminutové zahřátí na 70 °C, po němž následuje zchlazení likéru. Případné choroboplodné zárodky budou zničeny a vy si můžete být jisti, že je likér bezpečný.

Tento krok doporučujeme nepodceňovat zvláště v případě nealkoholické varianty pro děti nebo nemocné lidi. Další podmínkou, kterou je důležité dodržet, je uchovávání hotového nápoje v chladnu. V lednici vydrží až týden, dětská, tedy nealkoholická varianta, je ale náchylnější k rychlejšímu zkažení.

