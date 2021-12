Nejrychlejší nepečené cukroví na světě: Jeho příprava skutečně zabere pár vteřin

Kdo dosud nestačil upéct linecké cukroví, perníčky anebo třeba vanilkové rohlíčky, ten už čas zkrátka nedožene. Naštěstí ale existuje velké množství vánočních sladkostí, které se dají připravit klidně i až na Štědrý den. Jeden z nich pak vyniká nejen svou úžasnou chutí, ale také skoro až směšnou jednoduchostí.

Zdroje: toprecepty.cz, prozeny.cz, idnes.cz

Pečené cukroví si žádá svůj čas. Drtivou většinu jeho druhů je nutné připravovat s dostatečným předstihem, neboť jsou kousky po upečení tvrdé a potřebují minimálně několik dnů v chladu, aby krásně změkly. Na jeho přípravu tak už i minulý týden bylo pozdě. Stále ale není všem dnům konec a i na poslední chvíli je možné vykouzlit úžasné cukroví, na kterém si celá rodina skvěle pochutná. Den před Štědrým dnem se doma mnozí pouští do nepečeného cukroví. To je hotové během chvilky a žádá si jen pár hodin na odležení v chladničce. Na přípravu jednoho druhu ovšem stačí i několik málo vteřin!

Nejrychlejší vánoční cukroví

Budete potřebovat:

4 sójové řezy

1 balíček tmavé čokoládové polevy

1 balíček jogurtové polevy

zhruba hrst loupaných mandlí

Postup:

Sójové řezy si nakrájíme na zhruba půlcentimetrová kolečka. Na každé kolečko dáma kapku rozehřáté čokoládové polevy, na kterou posadíme jednu mandli. Kolečka pak ledabyle polijeme instantní jogurtovou polevou a necháme cukroví chvilku zaschnout, případně vložíme na několik málo minut do chladničky. A je hotovo! Cukroví je natolik jednoduché, že do jeho přípravy můžete zapojit i děti, které si tak zkrátí nekonečné čekání na Ježíška.

Nepečené arašídové košíčky

Arašídové košíčky s čokoládou jsou bleskově hotové a skvělé. Zdroj: Shutterstock

Na arašídové košíčky sice budete potřebovat o několik minut více než na cukroví ze sójových řezů, výsledek ale rozhodně stojí za to. Tato sladkost velmi připomíná známou americkou cukrovinku, kterou milují malí i velcí.

Budete potřebovat:

100 gramů hořké čokolády

50 gramů arašídového másla

papírové košíčky

Postup:

Čokoládu si rozehřejeme ve vodní lázni nebo v mikrovlnce a pro větší lesk do ní můžeme přidat také kapku rostlinného tuku nebo oleje, například i kokosového, pokud ho máte doma. Na dno papírových košíčků dejte malou lžičku rozehřáté čokolády a vložte je asi na 10 minut do mrazáku. Poté je vyndejte, do každého košíčku dejte lžičku arašídového másla a to zalijte rozpuštěnou čokoládou. Vložte košíčky do chladničky alespoň na půl hodiny a můžete servírovat.

Griliášové hrudky

Ořechy, karamel a čokoláda vytváří skvělou kombinaci. Zdroj: Shutterstock

Pokud jste se do pečení cukroví během prosince přece jen pustili, při přípravě griliášových hrudek můžete zužitkovat všechno, co po pečení zbylo. A to navíc během chvilky.

Budete potřebovat:

150 gramů loupaných mandlí

150 gramů vlašských ořechů

120 gramů krupicového cukru

40 gramů másla

1 lžíci medu

200 gramů čokoládové polevy

olej

Postup:

V mixéru si nahrubo nasekáme mandle společně s vlašskými ořechy. Vezmeme si větší kus alobalu, rozprostřeme jej na stůl a potřeme ho olejem. Poté si vezmeme menší kastrol se silným dnem a necháme v něm pozvolna rozpustit cukr. Ve chvíli, kdy začne lehce tmavnout, tedy karamelizovat, do něj přidáme máslo a med a vymícháme dohladka. Vypneme sporák a do ještě horkého karamelu vmícháme nasekané mandle s ořechy. Ze vzniklé hmoty s pomocí lžíce (dejte pozor, karamel s ořechy je horký) tvoříme malé hrudky a klademe je na olejem pomazaný alobal. Když vychladnou, namáčíme hrudky do rozehřáté čokolády. Servírujeme jen tak společně s dalším cukrovím, ale můžeme pro efekt hrudky ještě posadit do papírových košíčků.