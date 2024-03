Nemáte čas trávit u plotny hodiny, abyste něco přichystali k jídlu? To vůbec nevadí! Máme pro vás velmi jednoduchý recept na polévku, kterou připravíte během deseti minut. Pochutnejte si na této rychlovce, kterou vařily i naše babičky. Je doslova milionová!

Tato polévka si opravdu vysloužila název milionová, a to díky malým zrníčkům krupičky, která patří mezi hlavní ingredience. Mimo to, že ji zvládnete připravit do několika málo minut, obsahuje také spoustu živin. Tento recept je tudíž ideální pro ty, kteří mají málo času na vaření, ale zároveň si chtějí pochutnat na zdravém jídle.

Uvařte si jednoduchou polévku s krupicí a vejcem, která zasytí i zahřeje, podle video receptu na YouTube, na kanálu Toprecepty:

Zdroj: Youtube

Rychlý základ z krupičky

Základem této polévky je krupička, která se nejenom rychle uvaří, ale také si zachová plno živin. Krupice je tak vynikajícím zdrojem sacharidů a vlákniny, která dodává dlouhotrvající pocit sytosti. V milionové polévce vytváří skvělý zdroj energie, který vás rychle nakopne a zahřeje po náročném dni.

close info shutterstock zoom_in Polévka z krupičky je velmi oblíbená pro svojí rychlou přípravu i chuť.

Mrkev plná vitaminů

Vitaminy jsou důležité pro správné fungování našeho těla a udržování dobrého zdraví. Jsou nezbytné pro různé procesy v těle, včetně metabolismu, imunitního systému a nervového systému. Proto je důležité zahrnout do stravy potraviny bohaté na vitaminy, v tomto případě mrkev, která obsahuje vysoké množství vitaminů A a C.

Dostatek bílkovin ve vajíčku

Přidáním vajíčka nedocílíte jen lepší chuti polévky, ale zajistíte také příjem kvalitního proteinu. Ten je jedním z nejdůležitějších živin, které naše tělo potřebuje k tomu, aby správně fungovalo. Je důležitý pro růst a opravu buněk, a rovněž pomáhá udržovat zdravou svalovou hmotu.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Na milionovou polévku můžete použít vývar, postačí však i pouhá voda.

Desetiminutový recept

Nyní se už můžete pustit do samotné přípravy této ohromující rychlé polévky. Postup je velmi jednoduchý a během několika málo kroků budete mít připravený lahodný a zdravý pokrm. Nejprve si v hrnci připravte zavářku ze 3-4 lžic dětské krupice a 2 lžic másla. Jakmile bude krupička zbarvená do zlatova, zalijte ji vodou a přiveďte k varu. Polévku můžete pouze osolit a opepřit nebo přidat zeleninový bujón.

Lahodná polévka plná živin

Mezitím, než se polévka začne vařit, si můžete připravit mrkev. Dva kusy mrkve oškrábejte a nastrouhejte najemno. Poté ji přidejte do vroucí polévky, kterou stáhněte na mírný plamen a vařte do změknutí mrkve, asi 10 minut. Nakonec přidejte vajíčko, které v polévce rozmíchejte dřív, než ztuhne. Hotovou polévku můžete podávat posypanou čerstvě nasekanou petrželkou nebo pažitkou.

Zdroje: womenzone.cz, primanapady.cz, metlife.cz