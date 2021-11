Nejrychlejší zdravý koláč bez cukru a mouky: Nadýchaný a lehoučký jako obláček

Velmi rychlý a zdravý koláč, který si vás získá svou chutí a originalitou. Když si budete chtít zahřešit, tak jedině zdravě! A to se vám díky fit koláči z ovesných vloček, ořechů, kokosu, jablek a banánů podaří. Jak tento koláč jednou ochutnáte, už jiný nebudete chtít! Skvělou zprávou je, že po něm neztloustnete!

Rychle, snadno, zdravě, tak by se dala popsat příprava koláče ze samých zdravých a lahodných surovin. Možná si říkáte, že co je zdravé, nemůže být dobré, ale to rozhodně neplatí o tomto zákusku. Až ho jednou okusíte, už nebudete mlsat nic jiného.

Cukr je prázdným zdrojem energie, proto není na škodu se mu pokud možno vyhnout. Sacharidy však k životu potřebujeme, dostáváme je už v mateřském mléce. Při konzumaci cukru také stoupá glykemie a ukládá se tuk do tukové tkáně a my nejen, že tloustneme, ale můžeme dostat i cukrovku.

Cukr je prázdným zdrojem energie, proto není na škodu se mu pokud možno vyhnout. Zdroj: Doucefleur / Shutterstock

Snažte se cukr co nejvíce omezit

Příjem sacharidů by měl být dle výživových doporučení maximálně deset procent z denního příjmu energie. Zredukujte tedy slazení jídel i nápojů. Omezte třtinový i řepný cukr, ale také med. Ten sice obsahuje zdravé látky, ale množství cukru je v něm vysoké.

Med je zdravý, proto by byla škoda ho z jídelníčku právě v tomto období zcela vyloučit. Obsahuje totiž živiny jako bílkoviny, vlákninu, cukr, ale i enzymy a aminokyseliny. Především pak vitamín C a vitamíny A,B, E, H, K.

Bílá mouka je z výživového hlediska k ničemu

Bílá mouka není z hlediska výživy pro náš organismus příliš přínosná. Sice pečivo z bílé mouky vydrží déle než celozrnné, ale to je snad jediná výhoda. Pokud se chcete zasytit na delší dobu, zapomeňte na pečivo z bílé mouky.

Jak si připravit lahodný koláč bez mouky a cukru, až vás chytne mlsná?

Bílá mouka není z hlediska výživy pro náš organismus příliš přínosná. Zdroj: Timmary / Shutterstock.com

Zdravý koláč bez mouky a cukru

Suroviny:

100 g jemných ovesných vloček

100 g mletých vlašských ořechů

100 g kvalitního medu

200 g strouhaného kokosu

200 g rozpuštěné máslo

3 ks rozmačkané banány

2 ks vejce

1 ks nahrubo nastrouhané jablko

špetku skořice a soli

nasekané vlašské ořechy na ozdobu

Postup:

Všechny ingredience důkladně promícháme.Vylijeme do vymazané a vločkami vysypané dortové nebo jiné formy o průměru 24 cm. Posypeme hrubě nasekanými ořechy. Pečeme 50 minut při 170 °C.

Zdroj: www.nejrecept.cz, www.idnes.cz, www.mojezdravi.cz