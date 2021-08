Nejzdravější večeře: Jak má vypadat? Důležitý je i čas, kdy ji servírovat

Máte náročné dny a chcete si večer dopřát vydatnou, ale zdravou a nenáročnou večeři? Pak se inspirujte našimi tipy, jak by takové jídlo mělo vypadat, co by mělo obsahovat a jak si ho správně připravit. Nemusíte mít strach, není to nic náročného a zvládne to i kuchař začátečník.

Pokud končíte v pět odpoledne svůj pracovní proces a pak už jen relaxujete, je ideálním časem pro večeři šestá až sedmá hodina. Pokud jste však i večer fyzicky aktivní, měli byste se najíst dvě hodiny před ulehnutím do postele. V tomto případě však už nevyvařujte a dejte si kousek sýra, jogurt nebo třeba zeleninu.

Večer zapomeňte na sacharidy, ty si dopřejte k snídani nebo dopolední svačině. Večer jsou důležité proteiny. Nebudete přibírat a navíc podpoříte regeneraci a budování svalů. Večeře by tedy měla být hlavně zdravá, proto je důležité ji správně dochutit, abyste ji jedli s chutí. Ideální je koření a bylinky, které i s tím nejnudnějším jídlem udělají divy.

Před spaním jsou ideální lehká jídla s bylinkami

Před spaním si tedy dopřejte jídlo složené z bílkovin, tuků i trochy sacharidů. Pokud už je připravujete, pak zmenšete porci a volte brambory, batáty nebo rýži. Rozhodně se nepřejídejte a zapomeňte na tučná masa, omáčky nebo dokonce smažené chuťovky.

Ideální je si promyslet jídlo, především pak večeře, na týden dopředu. Nakupte pouze to, co budete vařit, vyhnete se pak nočnímu vyjídání lednice. Šetříte tím nejen peněženku, ale i vaše zdraví.

Také nevěřte tomu, že musíte nutně jíst teplé večeře. Není to pravda, jídelníček přizpůsobte ročním obdobím. V létě jsou skvělé zelené saláty s čekankou, lilek, cukety, rajčata, květák, brokolice, luštěniny a z masa kachní, králičí a libové vepřové.

K večeři se hodí také polívky Zdroj: Shutterstock.com

V zimě sáhněte po fenyklu, v létě po čekance

Když potřebujete zahřát, sáhněte po fenyklu, pórku, česneku, mrkvi, kozím sýru, tuňákovi, sladkých bramborách či chilli papričkách. Hlavně myslete na to, že večer je nutné jíst lehce stravitelné potraviny. Vhodná je samozřejmě zelenina na všechny způsoby, libové maso a ryby, ale i vajíčka. Skvělým stylem přípravy je pára, díky ní si strava uchová maximum živin.

K večeři se hodí také polívky. Hlavně pak zeleninové krémy a vývary. K nim si dopřejte celozrnné pečivo. Polévka vás zasytí rychle a intenzivně, takže se hladu bát nemusíte.

Recepty na tři zdravé plnohodnotné večeře

Teplý zeleninový salát s ořechy

Suroviny:

2 velké mrkve

2 petržele

1/2 středně velkého celeru

1 větší batát

2 menší bulvičky červené řepy

4 lžíce olivového oleje

sůl

pepř

2 hrsti vlašských ořechů nasekaných nahrubo

hrst nasekané petrželky

šťáva z poloviny citronu

1/2-1 lžíce vinného octa

Postup:

Mrkev a petržel očistíme a nakrájíme na kolečka, batát, celer a řepu oloupeme a nakrájíme na menší plátky. Zeleninu dáme do zapékací misky, polijeme 2 lžícemi oleje, lehce osolíme a vložíme do trouby vyhřáté na 220 °C. Během pečení občas opatrně promícháme a pečeme asi 30 minut, až je zelenina měkká, ale ještě pevná. V misce smícháme ořechy, petrželku, citronovou šťávu, zbytek oleje, sůl, pepř a ocet podle chuti. Upečenou zeleninu přelijeme připravenou zálivkou a teplé podáváme.

Večeře by tedy měla být hlavně zdravá Zdroj: shutterstock

Krémová zeleninová polévka s bylinkami

Suroviny:

350 g mrkve

150 g tučné zakysané smetany na vaření

30 g celeru

4 brambory

1 pórek

2 lžíce citronové šťávy

0.5 svazku listové petržele

0.5 svazku čerstvé pažitky

0.5 lžíce cukru

1 lžička nasekaného libečku

sůl, pepř

Postup:

Brambory, mrkev a celer očistíme, oloupeme a nakrájíme na kostky. Pórek zbavíme konců, podélně nařízneme, důkladně propláchneme a nakrájíme na kolečka. Všechnu zeleninu dáme spolu s libečkem do hrnce. Přidáme vodu, aby zeleninu tak akorát zakryla a uvaříme asi 30 minut doměkka. Uvařenou polévku rozmixujeme tyčovým mixérem a podle potřeby případně propasírujeme přes cedník. Vmícháme zakysanou smetanu a dochutíme solí, cukrem a pepřem. Přidáme nasekané bylinky a podáváme.

Vepřové nudličky a zelenina na páře

Suroviny:

1 lžička solamylu

6 lžic rostlinného oleje

sůl, pepř

500 g vepřových nudliček

200 g divoké rýže

1 brokolice

3 mrkve

150 g cukrového hrášku

100 ml olivového oleje

hrst hladkolisté petržele

Postup:

Promíchejte solamyl, olej, sůl a pepř. Do vzniklé marinády naložte vepřové nudličky. Divokou rýži uvařte podle návodu na obalu. Zeleninu očistěte a nakrájejte na menší kousky. Dejte do středního hrnce s pařáčkem a trochou vody (nebo použijte parní hrnec, pokud máte). Vařte 10 minut. Olej s petrželkou a solí rozmixujte dohladka. Nudličky zprudka osmahněte v pánvi. Podávejte s rýží a zeleninou zalitou petrželkovým olejem.

Zdroje: www.recepty.eu, fresh.iprima.cz, www.toprecepty.cz, www.bezhladoveni.cz