Základní těsto na nekynuté lívance: Zde je správný postup, většina lidí ho nezná

Také si nedokážete představit víkendovou snídani bez lívanců či palačinek? Lahodná vůně, která se díky nim line celým bytem, je neskutečná a navodí pohodovou atmosféru celého dne. Čas strávený s blízkými je tím nejcennějším, tak si na něm dejte záležet.

Chcete si dát k nedělní snídani lívance, ale nechce se vám vstávat o několik hodin dříve, abyste udělali těsto, které necháte kynout? Pak vyzkoušejte lívance nekynuté, které máte hotové raz dva.

Je libo javorový sirup a slaninu, anebo pěkně po česku domácí marmeládu? Ať tak či tak, nekynuté lívance jsou prostě pochoutka. Je jasné, že většina z nás zná lívance kynuté, ale vážně se nebojte, i na těchto rychlých si pochutnáte. Říká se jim americké a zaberou opravdu minimum času.

Lívance mohou být i nekynuté Zdroj: Shutterstock

Nekynuté lívance jsou stejně skvělé jako ty pravé české

Jsou stejně vláčné, kypré a voňavé jako ty české, takže nebojte. Dát si je můžete se zavařeninou, cukrem a skořicí nebo třeba jogurtem a ovocem. Jestli chcete dodržet americkou tradici, pak sáhněte po javorovém sirupu a usmažte k nim slaninku.

Základem je, stejně jako u kynutých lívanců, těsto, které musí být dokonalé. Na jeho přípravě si tedy nechte záležet. Budete potřebovat 200 g hladké mouky, 2 lžičky prášku do pečiva, sůl, jedno vejce, 300 ml mléka, 3 lžíce rozpuštěného másla a máslo na vymazávání pánve. Vhodný je moučkový cukr a skořice.

Mléko do lívanců by mělo mít pokojovou teplotu. Zdroj: Shutterstock

Mléko musí mít vždy pokojovou teplotu

Smíchejte mouku, prášek do pečiva a špetku soli dohromady. Do suché směsi přidejte mléko prošlehané s vejcem. Dbejte na to, aby mělo mléko pokojovou teplotu, lépe totiž reaguje s práškem do pečiva. Metličkou nebo ručním šlehačem vymixujeme husté těsto. Necháme chvíli odpočinout.

Na pánvičce rozehřejeme půl lžičky másla, do něj nalijeme naběračkou trochu těsta na pánev a krouživými pohyby vytvoříme malou placku. Smažíme asi dvě minuty, a až se na povrchu objeví zlatavé puchýřky, obrátíme. Zase smažíme cca dvě minuty.

Hotové lívance klademe na papírovou utěrku, aby vsákla přebytečný tuk, a ještě teplé je potíráme máslem. Na závěr posypeme cukrem moučka a skořicí.

Zdroj: www.mlsnavarecka.cz, www.kucharkaprodceru.cz, www.rohlik.cz