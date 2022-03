Nekynutý houskový knedlík: Je jednodušší, rychlejší a rozdíl nepoznáte

Některé hospodyňky zvládají houskový knedlík levou zadní, jiné pořádně trápí. Knedlíky se často rozvaří nebo srazí. Těmto katastrofám se dá vyhnout tím, že namísto kynutého knedlíku uděláte nekynutý knedlík. Knedlík chutná téměř stejně i když postup je daleko jednoduší, z procesu vyřadíte kvasnice.

K přípravě nekynutého houskového knedlíku potřebujete jen pár surovin:

1 vejce

4 housky

500 g polohrubé mouky

250 ml sodové vody

1 lžička soli

1/2 balení kypřícího prášku do pečiva

Postup

Mouku vysypte do mísy, rozptylte v ní prášek do pečiva a na malé kousky nakrájejte housky, ty dejte hned do mouky, protože po přidání tekutin a vejce by se do těsta zapracovávali už s obtížemi a nerovnoměrně. Jestliže máte, nasekejte hrst zeleného koření. Suchou směs ještě mírně osolte asi čtvrtinou kávové lžičky soli a pak rukama dobře promíchejte. Následně rozklepněte vejce, odměřte si deci vody, polovinu nalijte do moučné směsi. Míchejte nejdříve vařečkou a podle potřeby přilévejte po troškách zbylou tekutinu. Těsto nesmí být řídké, pokud se bude lepit posypte ho lehce moukou.

Nekynutý knedlík

Těsto rozdělte na stejné dva kusy, vypracujte z něj bochánky a pak jej vytvarujte do úhledného válečku, nejlépe o průměru šest centimetrů. Do většího kastrolu dejte vařit vodu do dvou třetin objemu. Osolte ji polovinou lžičky soli a přidete k varu. Mokrýma rukama knedlík ještě jednou uhlaďte a znovu zakulaťte. Oba knedlíky vložte do vody. Ohlídejte čas dvánáct minut. Pokud se knedlíky přilepí ke dnu, podeberte je silikonovou podběračkou nebo dřevěnou vařečkou. Plamen stáhneme na střední hodnotu, aby se voda kolem knedlíků jen překulovala.

Knedlíky z kypřícího prášku mají obrovskou výhodu, že nehrozí jejich sražení. Proto je můžete krájet klidně i nití, ale rovněž je můžete krájet ostrým nožem, tak jak ste zvyklí u běžných knedlíků.