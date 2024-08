Měli jste možnost o prázdninách zavítat i k našim německým sousedům? Kuchyně vás asi nepřekvapila, německá jídla se těm našim velmi podobají, ale přece jen se maličko liší. Čím?

Není kaše jako kaše

Jak to, že i ty docela běžné pokrmy, které se u nás připravují, také často chutnají docela jinak? Překvapivě i tak obyčejná jídla jako je zrovna bramborová kaše mohou chutnat přece jen jinak. Je to díky ingrediencím. Ty jsou totiž často jen podobné. Bramborová kaše se v různých obměnách vaří po celém světe, také se zapéká a jí jako hlavní chod i příloha.

Jak připravit bramborovou kaši na německý způsob se můžete podívat v tomto příspěvku z YouTube kanálu German Food and German Cooking with Thomas. Zda je kaše lepší, je otázkou pro váš mlsný jazýček. Rozhodně je trošku jiná a to může být docela příjemné.

Zdroj: Youtube

Jak se vaří bramborová kaše v Německu?

Přidáváte do kaše mléko, smetanu nebo něco jiného? Ve videopříspěvku jste se mohli podívat na to, jak vaří kaši Thomas, a kromě kila brambor do měkka uvařených přidává také máslo a smetanu.

Máslo a smetanu ve stejném poměru můžete mírně rozehřát, aby se obě suroviny mohly smíchat a snadno spojit. Rozhodně není třeba směs vařit, ale jen rozpustit například v mikrovlnce, jako to dělá právě Thomas.

Kuchař přidává smetanu a máslo do rozmačkaných brambor postupně a jak sám říká, na poměru brambor, smetany a másla nezáleží, je to zcela individuální a záleží jen na vaší představě.

Kaše musí být samozřejmě dostatečně dosolená. Kolik soli bude třeba záleží především na tom, jak moc jste osolili vodu na vaření brambor. Nespěchejte, ochutnávejte.

Nezbytností německé kaše a právě to, co jí dává o něco jiný šmrnc, je přidání trošky muškátového oříšku. Jistě tušíte, že mnohem aromatičtější je čerstvě strouhaný oříšek. Můžete si jistě ale také koupit již mleté koření, pak si dejte ale pozor na to, abyste vždy sáček dobře uzavřeli a aroma se časem nevytratilo. Také muškátového oříšku přidávejte jen po troškách.

close info Sea Wave / Shutterstock zoom_in Muškátový oříšek stačí přidávat po špetkách a to jak do zeleninových tak masových pokrmů.

Vybírejte i mezi bramborami

Samozřejmě i na druhu brambor záleží. Jistě jste se už setkali s tím, že byl nějaký konkrétní druh doslova nepoužitelný pro vaše záměry, ale ne vždy máme na výběr.

Pokud ale máte možnost vybírat se, měli byste vědět, že čím více obsahují škrobu, tím jsou vhodnější do těst a kaší. Naopak, čím méně škrobu a tím méně také moučnatosti, tím jsou pevnější, jílovitější. Takové se hodí spíš do salátů nebo vařené, pečené či grilované jako příloha, jelikož se rozpadají méně.

Co se týče raných brambory, ty obsahují málo škrobu a spíš se tedy hodí vařit je. Obsahují také hodně vody a jsou velmi chutné jen tak. Používají se proto často vařené, jen okořeněné bylinkami a máslem.

