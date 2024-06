Není kaše jako kaše a ani ta bramborová. I bramborovou kaši připravují v každé rodině po svém, ale samozřejmě i v různých zemích na ni mají jiný názor a milují ji zrovna takovou, jakou si ji pamatují z dětství. Jaká je ta německá? A co do ní dávají v Indii?

Bramborová jídla u německých sousedů

Je to i váš případ? Nedáte právě na tu vaši kuchyni dopustit nebo rádi vyzkoušíte i jiné recepty? I ta nejobyčejnější jídla se dají připravit na sto způsobů, když je jinak dochutíte. Také německá kuchyně je v mnohém té české podobná a naše jídla mohou na menu restaurací vypadat stejně, jejich příprava však do puntíku stejná není.

Zde se můžete podívat třeba na to, jak se připravuje německá verze bramboráků, které jsou i u nás oblíbeným, a mysleli bychom, že i typicky českým, jídlem. Video recept pro vás připravila Ninik Beckerová na svém YouTube kanále, kde najdete také celou řadu dalších receptů.

Zdroj: Youtube

Německá bramborová kaše a obměny ve světě

Jak je to ale s německou bramborovou kaší? Připravuje se úplně stejně jako ta česká, jen si ji Němci rádi dochucují trošku po svém. Do povařených brambor před rozmačkáním přidávají mléko, máslo i sůl, ale také navíc trošku muškátového oříšku. I když jeho množství není nijak obrovské, jemné kaši dá jiný nádech a je to docela příjemná změna, která může ale neznalé strávníky překvapit.

Samozřejmě, Němci nejsou jediní, kteří do kaše něco přidávají a špetka muškátového oříšku je typická i pro kaši ve Švédsku. Poláci někdy přidávají zakysanou smetanu a jejich kaše se neobejde bez karamelizované cibulky.

V některých Italských domácnostech se můžete setkat s kaší dochucenou parmezánem a česnekem. Místo másla se také používá olivový olej. V jižních státech USA se přidává do kaše například kefír či roztíratelný sýr podobný tvarohu. Japonci přidávají majonézu.

Indická bramborová kaše je plná chutí i vůní

Svoji verzi bramborové kaše mají také Indové, kteří přidávají spoustu různého koření jako je římský kmín, koriandr, kurkuma a chilli. A aby toho nebylo málo, součástí tohoto pokrmu je také spousta nakrájené zeleniny a bylinek. Takže v kaši najdete i kousky cibule, zelených pálivých papriček, hořčičného semínka a čerstvého koriandru.

Vidíte. Když dělají dva totéž, není to totéž a některé tyto ingredience rozhodně stojí za vyzkoušení. Nebo ne?

Zdroje: aazdravi.cz, easycookingwithmolly.com