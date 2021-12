Nepečená mandarinková roláda: Sladkokyselá symfonie chuti. Hotová je hned!

Když přijdou čerti, anděl a Mikuláš, děti se mohou kromě sušenek, perníčků, sladkostí a čokolády těšit také na nejrůznějších druhů ovoce ze všech koutů světa. Nejoblíbenější jsou dlouhá léta mandarinky. Tyto sladké, šťavnaté a velmi zdravé plody se však nemusejí jíst jen čerstvé. Co takhle si z nich připravit nepečenou mandarinkovou roládu?

O víkendu mnoho českých domácností navštívil čert, Mikuláš a anděl. Hodným dětem, které této skupince zazpívaly písničku nebo zarecitovaly básničku, přinesli nejrůznější dobroty. Mezi nimi samozřejmě kromě sladkostí i oříšky a ovoce. Největším trendem jsou jablíčka, banány a mandarinky. No a právě z mandarinek si dnes připravovíme dokonalou nepečenou roládu, kterou si celá rodina zamiluje.

Mandarinky patří v zimě mezi vyhledávané ovoce, které má svůj původ v Číně. Někdo dokonce říká, že se pěstovaly v lesích v Himálajích. První zmínka o mandarinkách spadá do 12. století před naším letopočtem. Mandarinky se pěstovaly v malinké oblasti, ale hodně rychle se rozšířily do jihovýchodní Asie a do Indie. V roce 400 byly známé už i po celém Japonsku. Do Evropy, konkrétně do Anglie, se mandarinky dostaly díky Siru Abrahamovi Hume, který tam přivezl dvě odrůdy mandarinek z Guangzhow. Následně měl úspěch i export na Maltu a do Itálie, kde vznikly další odrůdy. Mezi nimi i středomořská mandarinka pěstovaná v Itálii, kterou známe především dnes.

Název mandarinka vznikl v Anglii

Název mandarinka vznikl v Anglii. Stejně se tomuto ovoci říká u nás, nebo třeba v Itálii či Španělsku. V Indii se jim říká suntara a v Japonsku mikan. V Číně zase Chu, Ju nebo Chieh. A podle čeho tento název vznikl? Samozřejmě že podle sytě oranžové barvy. Ta připomínala kostýmy Mandarinek ze starověké Číny, které byly hlavně červené a oranžové.

Mandarinky byly oblíbeným ovocem hlavně u aristokratek, tehdy však mandarinky nevypadaly stejně jako dnes. A to jak z hlediska tvaru, tak i velikosti či chuti. Vše bylo závislé na zemi, půdě a podmínkách, kterým se měly přizpůsobit.

Dnešní mandarinky jsou vitamíny nabité a jelikož obsahují vlákninu, vysoký podíl vitamínu C a mají nízký podíl tuku, jsou velmi oblíbené v zimních měsících, kdy je většina ovoce a zeleniny bez chuti. Dále mandarinky obsahují vitamín A, ten taktéž posiluje naši imunitu, ale také zrak. Možná vás to překvapí, ale mandarinky mají o trochu nižší podíl vitamínu C než pomeranče, ale na druhou stranu oproti nim obsahují více vitamínu A a železa.

Mandarinky podporují správné trávení

Mandarinky podporují trávení, kardiovaskulární systém, působí preventivně proti řadě srdečních onemocnění, posilují imunitu, pomáhají hubnout. Také obsahují antioxidanty a působí jako prevence proti cukrovce a dokonce i rakovině. Při pravidelném pojídání mandarinek budete mít zdravou kůži i vlasy.

