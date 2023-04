Nepečená ovocná buchta: Kdo ji ochutná, bude si chtít přidat!

Až se příště pustíte do výroby našeho následujícího sladkého dezertu, nechte protentokrát troubu vypnutou. Vystačíte si totiž jen s mixérem, pár ingrediencemi a chladničkou. Lahodná nepečená buchta s čerstvým ovocem všechny nadchne a zmizí během několika málo minut!

Nepečené dorty se dají připravovat v nejrůznějších variantách. Snad všichni se ale shodnou na tom, že nejlepší jsou ty z nepečených dezertů, které obsahují čerstvé ovoce. Díky tomu, že dort neprochází tepelnou úpravou, zůstane totiž ovoce krásně šťavnaté a plné chuti. A co víc, příprava takového dortu je nesmírně jednoduchá a rychlá.

Jogurtový cheesecake s čerstvým ovocem

Připravit lahodný cheesecake se sice může zdát na první pohled poměrně složité, je tomu ale přesně naopak. Rozhodně totiž není nutné jej péct v troubě a bedlivě jej hlídat. S jistou obměnou surovin si tento dezert totiž vyrobíte i v nepečené podobě. A je skvělý!

Podrobný postup najdete v tomto videu:

Připravte si 200 gramů máslových sušenek a rozdrťte je. Pak je smíchejte se 100 gramy rozpuštěného másla. Kulatou dortovou formu vystelte pečicím papírem a vysypte do ní sušenky. Ty pak s pomocí skleničky dobře natlačte na dno formy, aby vznikl základ na dort. Formu vložte na 30 minut do chladničky, aby sušenky s máslem zatuhly.

Ovocné želé

Nakrájejte si dva banány na kolečka a rozložte na sušenkový základ. Pak oloupejte 4 kiwi a nakrájejte je na menší kostičky. Vložte je do pánve, přidejte 70 gramů cukru a 1 lžíci citronové šťávy. Zapněte varnou plotnu a kiwi míchejte do doby, dokud nezačne pouštět šťávu (asi 3 minuty). Pánev odstavte a vyčkejte, než kiwi zcela vychladne. Vychladlé kiwi smíchejte s 500 gramy bílého jogurtu. 20 gramů želatinového prášku smíchejte se 100 mililitry horké vody a rovněž vmíchejte do jogurtu. Jogurtovou směs nalijte do formy s banány a sušenkovým základem. Pak dejte dort minimálně na 6 hodin do chladničky. Hotový dort ještě ozdobte plátky čerstvého kiwi a můžete podávat.

TIP: Namísto kiwi můžete pochopitelně použít i jiné druhy ovoce a dort bude chutnat báječně. Skvěle se do něj hodí například jahody, maliny, borůvky anebo mango.

Nepečené vitacitové řezy

V našich končinách patří mezi oblíbené dezerty vitacitové řezy, jejichž jednu část tvoří vrstva ze známého ovocného prášku. I tento zákusek lze připravit v nepečené variantě.

Vitacitové ovocné řezy je možné připravit i v nepečené podobě. Zdroj: Shutterstock

Na přípravu vitacitových řezů budete potřebovat cukrářské piškoty. Postačí 1 balíček. Piškoty vyskládejte na dno dostatečně velké formy. Následně si vyšlehejte šlehačku z 1 kelímku smetany a smíchejte ji se 2 kelímky zakysané smetany a 1 balíčkem vanilkového cukru. Vzniklý krém rozetřete na piškoty. Poté si na tenké plátky nakrájejte ovoce. Použít můžete kiwi, jahody anebo třeba mango. Plátky ovoce rozložte na krém. Nyní přijde řada na výrobu ovocného želé. To připravíte z 1 sáčku vanilkového pudinku, 1/2 litru vody a 1 Vitacitu. Příchuť Vitacitu vybírejte podle toho, jaké ovoce jste do řezů použili. Jakmile želé začne tuhnout, odstavte jej ze sporáku a nechte vychladnout. Pak ho opatrně nalijte na ovoce a řezy uložte do druhého dne do chladničky. A můžete podávat.