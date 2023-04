Nepečená velikonoční hnízdečka: Hotová bleskem a fantastická!

Velikonoční beránek a mazanec nemusejí být jedinými jedlými dekoracemi, které na Velikonoce postavíte na slavnostní tabuli. Připravit si totiž můžete i poněkud netradiční dobrotu, která je nejen lahodná, ale i krásná na pohled. A tou jsou úžasná nepečená čokoládová hnízda.

Zdroje: YouTube.com, thereciperebel.com, zdravizone.cz

Beránek, mazanec anebo velikonoční perníčky jsou absolutní klasikou, bez které si mnozí nedokážou Velikonoce vůbec představit. Je ale pravdou, že jsou všechny tyto dobroty natolik známé, že už pravděpodobně nikoho nepřekvapí. Pokud se ale letos chcete před svými blízkými blýsknout něčím neotřelým a originálním, zkuste je pohostit krásnými nepečenými čokoládovými hnízdy. Pochopitelně jimi zapůsobíte hlavně na ty nejmenší.

Velikonoční nadílka

Čokoládová hnízda jsou nejen krásná na pohled, ale také lahodná a hlavně zdravější než klasické sladkosti, které jsou k dostání v obchodech. I proto se skvěle hodí jako součást velikonoční nadílky, jež svým ratolestem věnujete.

Čokoládová hnízdečka jsou skvělou nadílkou. Zdroj: Shutterstock

Ovesné vločky jako zdroj zdraví prospěšných látek

Základem čokoládových hnízd jsou ovesné vločky, které jsou samy o sobě zdrojem celé řady vitamínů, minerálů, bílkovin a vlákniny. Kromě toho se v nich nachází mnoho antioxidantů. Pravidelná konzumace ovesných vloček tak napomáhá ke snížení cholesterolu, podporuje zdraví pokožky a působí jako prevence proti cukrovce. Látka zvaná betaglukan, která se rovněž v ovesných vločkách nachází, má pak příznivý dopad na imunitu.

Čokoládová hnízda

Nepečená čokoládová hnízda jsou bleskurychle hotová. Jejich příprava je velmi jednoduchá, a tak do ní můžete děti rovnou zapojit a příjemně je zabavit.

Podrobný postup na čokoládová velikonoční hnízda najdete ve videu:

Připravte si žáruvzdornou mísu a nasypte do ní 3 hrnky na kostičky nakrájené mléčné čokolády. Přidejte také 3/4 hrnku arašídového másla a postavte mísu do vodní lázně. Všechno společně míchejte, dokud se čokoláda nerozpustí a nespojí se s arašídovým máslem. Pak do směsi vmíchejte 2 hrnky ovesných vloček a 2 a 1/2 hrnku lehce nadrcených kukuřičných lupínků.

Na pracovní plochu rozložte dostatečně velký kus papíru na pečení a na něj z připravené směsi tvořte jednotlivá hnízda. Než hnízda zcela zatuhnou, do každého vtlačte dvě až tři čokoládová vajíčka. Velikonoční hnízda nechte zcela vychladnout a můžete podávat. Pokud vám po Velikonocích nějaká zbydou (což je dost nepravděpodobné), uložte hnízda do chladničky na později. V chladu hnízda vydrží až 2 týdny.