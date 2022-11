Fantastické nepečené oreo sušenky bez cukru. Lepší cukroví nevymyslíte

Mlsat má chuť každý. Dá se to však zvládnout i zdravěji. Nevěříte? Máme pro vás skvělý tip na nepečené cukroví, po němž nemusíte mít výčitky, ani strach o svoji štíhlou linii. Vyzkoušejte jednoduché nepečené oreo sušenky.

Cukroví ke kávičce nebo třeba na vánoční stůl zkrátka patří. Pravdou ale je, že tyhle sladká vábničky přinášejí nejenom chuťový požitek, ale i kilogramy navíc.

Hádejte, jaké cukroví je nejkaloričtější

Podle nutričních terapeutů jsou to kupodivu plněné ořechy máslovým krémem (100g – 2500 kJ), v těsném závěsu jsou linecká kolečka plněná krémem (100 g – 2400 kJ), vanilkové rohlíčky (100 g – 2350 kJ), linecká kolečka s džemem (100 g – 2300 kJ) a vosí hnízda s máslovou náplní (100 g – 2100 kJ). Když si pak představíte tuhle plejádu kalorických bomb na talíři, nebudete se divit, že po bujarém vánočním uzobávání máte hned dvě, někdy i pět kilo živé váhy navíc.

Plněné ořechy máslovým krémem jsou nejkaloričtějším cukrovím. Zdroj: Profimedia

Zbavit se kalorií není lehké

Bohužel v případě cukroví nemůžeme čekat, že nám dodá na oplátku nějaké výživné látky. Většina cukrářských výrobků je tvořena bílou moukou a nezměrným množstvím cukru.

Pro zajímavost – víte co byste měli dělat, abyste spálili jeden takový 100 g talířek cukroví? Podle výživových terapeutů je to 45 minut na běžkách, 2 hodiny chůze, 30 minut spinningu nebo hodinovka na lyžích… Ale samozřejmě Vánoce bez cukroví by nebyly to pravé ořechové. Co tedy můžete dělat, aby alespoň těch kalorií bylo o trochu méně? Variantou je třeba zdravé cukroví, které vám „osladí život“, ale zároveň dodá tělu i nějakou tu porci výživy navíc. Máme pro vás malou inspiraci.

Sušené fíky dodají těstu vláčnost i sladkou chuť. Zdroj: Profimedia



Oreo sušenky bez cukru

V mixéru rozmixujte 1 šálek loupaných mandlí (zhruba 200 g), ¼ šálku lněných semínek, ½ šálku ovesných vloček a ½ šálku sušených fíků (pokud nemáte, můžete zkusit i datle). Do vzniklé hmoty ještě zapracujte ½ šálku kakaa, 2 – 3 lžíce medu a ½ lžičky soli. Těsto zabalte do folie a uložte na chvíli do lednice.

Mezitím si připravte náplň. Smíchejte 230 g kokosu, 1 lžíci kokosového oleje a 2 lžíce medu se špetkou soli. Máte hotovo? Pak vyjměte těsto z lednice a rozválejte ho na placku. Pomocí formičky vykrojte kolečka, která spojte kokosovou hmotou.

Extra tip

Může se stát, že náplň bude sypká, proto doporučujeme „dortíky“ plnit ještě ve formičce, aby se zbytečně nerozpadávaly. Hotové sušenky uložte do chladničky, aby ztuhly. V chladu vám vydrží zhruba 14 dní. Ale věřte tomu, že se po nich okamžitě zapráší.

Zdroje: www.nejrecept.cz, www.jimejinak.cz