Mušličky: Fantasticky jednoduché nepečené cukroví. Jako od profesionála

Láká vás nepečené lahodné cukroví? Vyzkoušejte krásné a nevšední mušličky. Jsou křehké a slaďounké, plněné jemným krémem. Neznáte-li mušličky, nic se neděje, jejich přípravu jistě zvládnete na výbornou, jen budete potřebovat formičky a mixér, který vám nesmírně ulehčí práci.

Zdroje: www.youtube.com, www.vareni.cz

Nádherné i lahodné nepečené mušličky

Podívejte se, jak připravuje tyto sněhobílé mušličky autorka z YouTube kanálu „Vaření s vařečkovu. Jde jí to skvěle od ruky a názorně vám ukáže celý recept krok za krokem. Tady je:

Co budete na mušličky potřebovat?

Nepečené cukroví je jednoduché na přípravu a podobně lahodné jako oblíbené kokosové kuličky s krémem a mandlí uvnitř. Jsou nebesky jemné i křehké a potěší mlsný jazýček dětí i dospělých.

Na dotvoření budete potřebovat malé papírové košíčky, bílou čokoládovou polevu a perličku na ozdobení. I na detailech záleží, vždyť jíme i očima!

Ingredience si nachystejte dopředu a nechejte je změknout při pokojové teplotě. Zdroj: Shutterstock.com

Mušličky s krémem a perličkou

Příprava těsta je poměrně jednoduchá. Připravte si 175 g sušeného polotučného mléka, 100 g moučkového cukru, 140 g másla pokojové teploty, 40 g kokosu, 1 lžíci citronové, případně limetkové nebo pomerančové šťávy. Do misky nasypejte sušené mléko, cukr, máslo i kokos, zalijte citronovou šťávou a dobře rukou propracujte v kompaktní hmotu. Z těsta uválejte několik kuliček zhruba velikosti desetikoruny a vhazujte je do moučkového cukru. Díky tomu se nebudou lepit a půjde je dobře vtlačit do formičky i vyklepnout ven. Předtím ale zbavte kuličky přebytečného cukru. Jednu kuličku po druhé vytvarujte ve formičce a rozložte na pečicí papír nebo jiný nepřilnavý povrch, aby zde vzniklé půlky mušliček vyschly do dalšího dne.

Na mušličky budete potřebovat alespoň jednu formičku, která se používá na oříšky nebo pracny. Zdroj: Profimeda

Připravte si krém z 50 g moučkového cukru, 1 žloutku, 30 g hladké mouky, 250 g mléka a 170 g másla. Pamatujte, že krém je třeba nejen vyšlehat, ale také část vařit ve vodní lázni. Směs z mléka a žloutku, které rozmícháte společně s cukrem a hladkou moukou, vařte ve vodní lázni do kašovité hmoty a nechejte vychladnout.

V misce vyšlehejte máslo a po částech přidávejte vychladlou směs. Dobře vše vyšlehejte, aby vznikl lahodný jemný krém, kterým naplníte vždy půlku mušličky a druhou půlku jen mírně přitlačte. Nesnažte se mušličky uzavřít. Kulatý konec by měl být mírně rozevřený, aby bylo vidět krém.

Na přípravu mušliček budete potřebovat perličky i malé papírové košíčky. Zdroj: Profimedia

Rozpusťte čokoládu a druhý konec mušličky do něj namočte a hned uložte do papírového košíčku. Tuhnoucí čokoládová poleva slepí konce mušliček, ale také je pomůže udržet v košíčku.

Závěrečnou tečkou je perlička. Umístěte ji do krému a mušličky nechejte ztuhnout a uležet.

Chcete-li mušličky ještě o špetku zajímavější, připravte do nich tmavý čokoládový krém nebo jinak barevný za použití trošky potravinářského barviva. Krému neuškodí ani kapička rumu nebo oblíbené tresti.