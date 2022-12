Nepečené šišky podle Josefa Maršálka: Geniálně jednoduché cukroví

Nepečené cukroví se připravuje až těsně před Vánocemi, a tak nastal nejvyšší čas na jeho výrobu. Vedle rumových, kokosových a medových kuliček a vosích hnízd můžete letos vyzkoušet i originální nepečené šišky podle receptu Josefa Maršálka. Jsou hned hotové a chutnají božsky.

Zdroje: fresh.iprima.cz, gourmetacademy.cz, varimedobroty.cz

Nepečené cukroví je velmi populární a pravidelně se připravuje na Vánoce snad v každé domácnosti. Jeho neskonalou výhodou je, že bývá velmi rychle hotové, obsahuje jen několik málo ingrediencí, a navíc prostě chutná skvěle. Typickými druhy nepečeného cukroví jsou nejrůznější kuličky anebo vosí hnízda. Méně známé, zato ale dokonalé, jsou však i nepečené šišky s mandlemi.

Co s rozbitým cukrovím

Do nepečeného cukroví se nejčastěji používají nejrůznější oplatky, cukrovinky nebo také piškoty, které se rozdrtí a slouží jako základ těsta. Jenže kromě nich můžete pracovat i s kousky upečeného cukroví, které se tak docela nepovedly.

Nepečené cukroví má mnoho podob. Nejčastěji se ale připravuje ve tvaru kuliček. Zdroj: Profimedia

Rozlomené a ne příliš vábně vypadající kousky cukroví často končí v odpadcích nebo se servírují ještě před Štědrým dnem, aby zbytečně neubývaly dobroty, které mají „přežít” až do Vánoc. Mnohem lépe ale uděláte, když nepovedené pečené cukroví využijete právě při přípravě toho nepečeného.

Nepečené šišky jsou rychle hotové. Zdroj: Shutterstock

Josef Maršálek patří k těm nejlepším a nejúspěšnějším pekařům a cukrářům Česka. Ve svém oboru má dlouholetou praxi a v minulosti se sladkým dobrotám věnoval také například ve Velké Británii, kde si na jeho zákuskách pochutnávala i britská královská rodina. Je proto na výsost jasné, že s jeho recepty nelze šlápnout vedle.

Nepečené šišky podle Josefa Maršálka

Při přípravě nepečených šišek začněte tím, že si v troubě při 150 °C dozlatova opražíte 100 gramů plátků mandlí. To potrvá zhruba 5 minut. Pak si ve vodní lázni rozehřejte 50 gramů hořké čokolády a nechte ji lehce zchladnout. Připravte si 200 gramů nepovedeného cukroví či máslových sušenek a rozmixujte je. Drť promíchejte se 40 gramy moučkového cukru, 3 gramy perníkového koření, 15 gramy holandského kakaa a 30 gramy rumu.

Rozehřátou čokoládu vyšlehejte se 120 gramy změklého másla, směs přidejte k rozdrcenému cukroví a vytvořte těsto.

Následně budete potřebovat několik koleček o průměru 3 centimetry, které si můžete upéct například ze zbylého lineckého těsta. V nejkrajnějším případě je můžete nahradit klasickými piškoty. Připravenou čokoládovou hmotu přendejte do cukrářského sáčku a nastříkejte ji na kolečka tak, aby měla tvar homole. Do těsta zapíchejte mandle, které tak budou vypadat jako šupiny šišky. Na závěr hotové šišky lehce poprašte hořkým kakaem a moučkovým cukrem a uložte je před konzumací alespoň na 2 hodiny do chladu. A je hotovo!

Extra tip: Perníčky s rumovou polevou

Pokud chcete ještě jiný recept od mistra cukráře Josefa Maršálka, podívejte se na video, v němž vám ukáže, jak připravit dokonalé vánoční perníčky s rumovou polevou: