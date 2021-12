Nepečené cukroví: Sladký salám na poslední chvíli je bleskový a vynikající

Pokud doposud nemáte napečené cukroví a trápí vás, že nebudete mít co postavit na sváteční stůl, aby si vaši blízcí pochutnali, nezoufejte. Připravte si velmi rychlý, snadný a velice chutný druh cukroví, který se jmenuje nevšedně a to "sladký salám". Nemějte však strach, s klasickým salámem má společný možná tak tvar.

Nepečený sladký salám patří mezi oblíbené cukroví u těch, kdo nestíhají napéct deset druhů a být tak hostiteli roku. A jak se sami přesvědčíte, rodina a blízcí si na něm pochutnají, aniž byste vy museli trávit hodiny u trouby.

Nepečený piškotový salám

A co na takový sladký salám budete potřebovat? Je to jednoduché, postačí vám 300 g dětských piškotů, 90 g moučkového cukru, 75 g salka, 250 g másla, 2 lžíce kakaového prášku a rum.

Piškoty rozčtvrtíme. Změklé máslo ušleháme se salkem, cukrem, kakaem a trochou rumu do pěny. Přisypeme piškoty a promícháme. Vyklopíme na vál a rukama důkladně vyracujeme těsto. Vzniklou hmotu rozdělíme na tři díly. Z každého vyrobíme váleček, který důkladně poválíme v pomletých piškotech nebo mletých ořechách, případně v kokosu. Každý zabalíme pevně do alobalu a dáme do ledničky pořádně ztuhnout a uležet, nejlépe pes noc. Před podáváním nakrájíme na plátky.

Na přípravu sladkého nepečeného salámu využijeme různé ingredience. Zdroj: dibettadifino / Shutterstock.com

I tohoto nepečeného salámu existuje několik druhů, proto, pokud vám nechutná výše zmíněný, sáhněte po jiném receptu. Co třeba ten s ořechy a čokoládou?

Nepečený salám s ořechy

Na nepečený čokoládový salám s ořechy budete potřebovat 150 g másla, 100 g moučkového cukru, 1 vejce, 150 g hořké čokolády, 1 lžičku rumu, 50 g máslových sušenek, 50 g lískových nebo vlašských ořechů, 50 g želatinových bonbonů, 100 g sušeného nebo kandovaného ovoce a na obalení 30 g kakaa nebo moučkového cukru.

Ořechy nasekáme na menší kousky. Sušenky nakrájíme na velikost přibližně 0,5 až 1 cm, želé obdobně. Nad parou rozpustíme 70 g másla, vmícháme moučkový cukr a vejce. Za stálého šlehání vaříme do zhoustnutí přibližně 5 minut a poté přidáme nalámanou čokoládu. Vymícháme vše do hladké hmoty. Necháme z části vychladnout a poté zašleháme zbývající máslo. Poté přilijeme rum, nasekané suché přísady a kandované ovoce. Dobře promícháme. Vzniklé těsto přemístíme na potravinovou fólii a zarolujeme ji do tvaru válečku. Ten vložíme do lednice k zatuhnutí. Poté rozbalíme a posypáme jej kakaem či moučkovým cukrem.

Před Vánoci se vyplatí mít doma strouhaný kokos. Zdroj: TheFarAwayKingdom / Shutterstock

Kokosový nepečený salám

Do třetice recept na nepečený kokosový salám. Na ten budete potřebovat 250 g mletého kokosu, 100 g polotučného sušeného mléka, 1 salko, 2 polévkové lžíce kakaa, gelová barva (růžová, červená) a kokos na obalení.

Z kokosu, mléka a salka vypracujeme těsto, které rozdělíme na 3 díly. Jeden díl necháme bílý, druhý obarvíme kakaem a třetí růžovou barvou. Každý díl rozdělíme na tři části, které vyválíme do válečku a spojíme tak, aby vznikly trojbarevné válečky. Ty rozkrájíme na kousky (cca 3 cm) a vytvarujeme spirálky, které obalíme v kokosu.

Na přípravu nepečeného vánočního salámu se podívejte ve videu:

