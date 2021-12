3 ingredience a 10 minut: Vynikající nepečené cukroví pro ty, co nemají čas

Ve spoustě domácnostech už jedou od začátku prosince trouby na plné obrátky a peče se v nich lahodné cukroví. Ne každý je však takovým nadšencem a ne každý disponuje obrovským množstvím času, který by do přípravy vánočních sladkostí mohl věnovat. Naštěstí existuje několik druhů cukroví, jejichž příprava je bleskurychlá, a navíc se do ní můžete pustit i těsně před Vánoci.

Někdo už má v polovině listopadu jasno, jaké druhy vánočního cukroví připraví, jiní práci odkládají tak dlouho, že těsně před Vánoci vlastně ani neví, jaké sladkosti o svátcích své rodině ke sledování pohádek nabídnou. V tu dobu již není čas na hrdinství, mnoho druhů cukroví vyžaduje po upečení dostatečně dlouhou dobu na to, aby zkřehly, a jejich příprava se tak stává nereálnou. Mnozí tak sází hlavně na nepečené cukroví, které k lahodnosti potřebuje jen několik málo hodin v chladničce. Nejčastěji se tak před svátky připravují vosí hnízda, rumové koule anebo kokosové suky. Svůj repertoár nepečeného cukroví však můžete obohatit i o jiné druhy. Zkoušely jste už například špalíčky ze sušenek a arašídového másla? Jsou hned hotové a na jejich přípravu potřebujete jen tři suroviny!

Nepečené cukroví ze tří surovin

Ne každý má náladu a čas na to trávit hodiny u trouby a hníst nejrůznější těsta. Právě pro ty se hodí recepty na snadné druhy nepečeného cukroví, které obsahují jen několik málo surovin a jejich přípravě není nutné věnovat více než pár minut. I takové cukroví může být lahodné a zaujmout i ty nejnáročnější.

Sušenkové špalíky s arašídovým máslem

Budete potřebovat:

300 g máslových sušenek

1 a 1/4 šálku arašídového másla

200 g čokolády

Postup:

Sušenky v kuchyňském robotu rozmixujeme na mouku, případně je najemno nastrouháme na struhadle. Následně k nim přidáme arašídové máslo a všechno dobře promícháme. K co nejlepšímu spojení obou surovin je žádoucí zapojit obě ruce a těsto nimi dobře propracovat. Ze vzniklé hmoty tvoříme malé špalíky (případně i jiné tvary), které vedle sebe skládáme na čistý talíř. Vzniklé cukroví pak přikryjeme potravinářskou fólií a vložíme na pět minut do mrazáku.

Mezitím si ve vodní lázni rozehřejeme čokoládu, ve které následně špalíky namáčíme. Poté talíř s cukrovím putuje rovněž na krátkou chvíli do mrazáku, aby čokoláda zatuhla. A je hotovo!

Nepečené kokosky

Budete potřebovat:

2 šálky strouhaného kokosu

3/4 šálku slazeného kondenzovaného mléka

150 g hořké či mléčné čokolády

Postup:

Kokos v míse spojíme s kondenzovaným mlékem a vytvoříme tak pevnou hmotu. Z té následně tvoříme malé kuličky. Je lepší hotové kuličky na pár minut vložit do mrazáku, aby se s nimi lépe pracovalo. Ve vodní lázni roztopíme čokoládu, ve které pak kuličky zcela namočíme, anebo jí cukroví jen jemně ozdobíme. Dáme vychladit a podáváme.

TIP: Po namočení kuliček do čokolády je můžete ještě obalit ve strouhaném kokosu anebo nasekaných ořechách.

Marcipánové kuličky

Budete potřebovat:

200 g pravého marcipánu

20 oloupaných mandlí

hořké kakao na obalení

Postup:

Marcipán si rozdělte na 20 stejných částí a do každé z nich zabalte jednu mandli. Vytvořte z marcipánu kuličky a obalte je v hořkém kakau. Hotové cukroví servírujte v papírovém košíčku.