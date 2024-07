Co si dát vynikající sorbet a vyzkoušet celou řadu jeho proměn nebo dokonce úžasné jahodové tiramisu? Staňte se masterchefem své vlastní kuchyně a oslňte rodinu i návštěvu vynikajícími nepečenými dobrotami z jahod.

Jahodové nepečené dobroty budete mít za chviličku

Jahůdky všech tvarů a velikostí se na zahradách i balkónech už červenají. Čerstvě utržené jsou nejlepší, ale určitě by se hodilo připravit něco odvážnějšího než jen jahody se šlehačkou. Chtělo by to třeba jahodový sorbet nebo jahodové tiramisu!

Jahodový sorbet je nesmírně jednoduché připravit. Stačí ovoce dobře zmrazit a mít doma dobrý sekáček. Co dalšího do jahod přidat? Podívejte, jak to dělá Viktor Nagy. Tento a mnohé další příspěvky najdete na jeho YouTube kanálu, který je zaměřený na vaření.

Zdroj: Youtube

Ani jahodový sorbet nemusí být nudný

Jahody jsou jednoduše šťavnaté a slaďoučké tak akorát, a proto není třeba velkého množství ingrediencí, abyste si doma udělali vynikající dezert. Do sorbetu rozhodně není nutné přidávat spoustu surovin, ale na druhou stranu může to být také víc než jen jahody a med.

Chcete-li zmrzlinu trochu mléčnější, můžete přidat malé množství smetany, jogurtu nebo tvarohu. Naopak sofistikovanější chutě a vůně sorbetu dodá ovocný likér a troška limetkové šťávy.

Vyloženě překvapivá je kombinace mražených jahod, hrsti čerstvé bazalky a javorového sirupu. Neméně skvělý je také ovocný mix zahradního či lesního ovoce. Nebojte přidat hrst malin nebo rybízu. K zahození není ani kombinace jahod a banánů.

Sorbet může být ovoněný také růžovou vodou nebo levandulí. Svěžest dodá kombinace s čerstvou mátou nebo také okurkou. Salátovku stačí omýt, zbavit slupky, nakrájet na kusy a také zmrazit. Je to kombinace neotřelá a velmi osvěžující.

Ohromte rodinu jahodovým tiramisu

Také na přípravu jahodového tiramisu budete potřebovat jen pár ingrediencí, ale příprava je maličko náročnější než u sorbetu. Na půl kila jahod budete potřebovat stejné množství mascarpone, 6 lžic cukru, 4 vejce a citron nebo limetku. Samozřejmě nesmějí chybět ani cukrářské piškoty.

Jahody omyjte a očistěte, polovinu si dejte stranou a nakrájejte na pěkné plátky. Druhou polovinu ovoce nakrájejte najemno, přidejte k nim 2 lžíce cukru, šťávu z citronu nebo limety a zhruba 200 ml vody, abyste je povařili na mírném žáru asi půl hodiny.

Směs nechte vychladnout a mezi tím oddělte žloutky od bílků. Z těch vyšlehejte sníh, do kterého postupně během šlehání přidejte 4 lžíce cukru. V míse rozmíchejte mascarpone se žloutky a opatrně vmíchejte také sladký bílkový sníh.

A to je vše. Přišel čas klást jednu vrstvu po druhé, až se zbavíte veškerých ingrediencí. Na dno dejte směs s mascarpone a na tu vyskládejte piškoty máčené v jahodové omáčce a na ně pak plátky jahod.

Poslední vrstvou by však měla být směs s mascarpone, případně také krájené jahody. Dezert můžete připravit klasicky do velké misky, velmi hezké a praktické je také podávat tiramisu ve skleničkách nebo pohárech.

