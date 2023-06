4 fantastické jahodové dezerty do skleničky. Bez pečení, hotové bleskem

Čeká vás letní zahradní party či grilovačka? Připravte i tolik oblíbenou sladkou tečku. Zkuste takovou, která je skoro bez práce a nezatíží žaludek jako jiné zákusky. Nachystejte letní nepečené jahodové dezerty do sklenic. Budete je mít hotové rychlostí blesku a jistě sklidíte úspěch!

Jestli chcete zabodovat a potěšit své blízké nějakým chutným a elegantním dezertem, využijte sezónu jahod, která právě probíhá. K výrobě letních sladkostí jsou totiž naprosto ideální. Ovšem bránit se nemusíte ani dalším druhům oblíbeného ovoce.

Rychlým řešením jsou dezerty do skleniček a pohárů. Zaujmou nejen chuťově, ale také svým lákavým a originálním designem. A další výhoda? Vyhnete se zdlouhavému pečení těsta. Místo něj vám s přehledem postačí sušenky.

Jahodový dezert s grahamovými sušenkami

Vložte 50 g grahamových sušenek do mixéru a rozdrťte. Přidejte 20 g rozpuštěného nesoleného másla a směs řádně promíchejte. Do čisté misky vložte lehce pokrájených 350 g čerstvých jahod a rozmixujte je pomocí tyčového mixéru. Potom si pokrájejte 3 velké jahody na tenké plátky.

Do další misky vlijte 300 ml husté smetany ke šlehání a přidejte 3 polévkové lžíce krystalového cukru. Můžete jej nakombinovat s vanilkovým cukrem, anebo využít esenci z vanilkového lusku. Tuto směs vyšlehejte pomocí mixéru do tuhé šlehačky.

Jahodový dezert s grahamovými sušenkami. Zdroj: YouTube

Následně do ní přidejte rozmixované jahody a směs opět řádně promíchejte, aby se ingredience řádně propojily. V tuto chvíli máte přípravu za sebou a můžete začít připravovat skvělý letní dezert.

Vezměte si plastové průsvitné pohárky a nejprve po jejích stěnách vyskládejte 4 plátky jahod. Pak přisypte na dno směs rozdrcených sušenek s máslem. Další vrstvou bude šlehačka s jahodami. Buď ji můžete nandat do kelímku pomocí lžíce, lépe vám to však půjde cukrářským zdobicím sáčkem. Nádoby naplňte šlehačkou zhruba půl centimetru pod horní okraj.

Na dozdobení tohoto letního dezertu si ještě vyšlehejte 100 ml šlehačky společně s 1 polévkovou lžící krystalového cukru. Můžete opět přidat trochu vanilky. Tuhou smetanu naneste pomocí zdobičky na jahodovou směs v kelímcích a dozdobte čerstvě pokrájenými jahodami.

Jahodový dezert s pusinkami. Zdroj: YouTube

Jahodový dezert s pusinkami

Připravte si celkem 300 g čerstvých očištěných jahod, 100 g budete potřebovat na pyré a 200 gramů si pokrájejte na kousky. Jak udělat pyré? Vložte do misky 100 g jahod, přisypte 1 polévkovou lžíci krystalového cukru a rozmixujte tyčovým mixérem.

Ve druhé misce si vyšlehejte z 300 ml smetany ke šlehání, 1 polévkové lžíce krystalového cukru a špetky vanilky hustou šlehačku. Do této hmoty nalámejte 3 až 4 koupené nebo domácí pusinky, přidejte pokrájené jahody a směs řádně promíchejte.

Následně přidejte jahodové pyré a opět zapracujte pečlivým mícháním. Na závěr naplňte tento dezert do pohárů, ozdobte pár kousky polámaných pusinek, čerstvou jahodou a můžete podávat na stůl.

Jahodové pyré se šlehačkou Zdroj: YouTube

Jahodové pyré se šlehačkou

Vložte do mixéru 100 g grahamových sušenek a rozdrťte je jako v prvním receptu. Přidejte k nim 20 g rozpuštěného nesoleného másla a řádně promíchejte. Pak si již známým způsobem připravte jahodové pyré z 250 g čerstvých jahod. Dejte do něho 2 polévkové lžíce krystalového cukru a ještě jednou rozmixujte.

V další misce ušlehejte společně 200 ml smetany ke šlehání, 1 polévkovou lžíci cukru a vanilku do husté konzistence. Do každého poháru vložte 1 až 2 polévkové lžíce nadrcených sušenek a lžící je lehce udusejte ke dnu. Následně přilijte další vrstvu, a to 1 naběračku jahodového pyré. Jako poslední vrstva bude kopec šlehačky ze zdobicího sáčku.

Jahodový dezert s tmavými sušenkami. Zdroj: YouTube

Jahodový dezert s tmavými sušenkami

Tentokrát rozsekejte v mixéru oblíbené tmavé promazané sušenky oreo, zalijte 20 g rozpuštěného nesoleného másla a řádně promíchejte. Ze 100 g čerstvých jahod připravte pyré, v tomto případě již bez přidání cukru.

V misce pak ušlehejte mixérem společně 150 g čerstvého krémového sýra, například mascarpone, 1 polévkovou lžíci cukru a špetky vanilky. Do vzniklého krému ještě přidejte 200 ml smetany ke šlehání a opět vše vyšlehejte do hustého jemného krému. Nakonec vmíchejte připravené pyré.

Dno poháru opět vyplňte nasekanými tmavými sušenkami a zbytek vyplňte našlehaným lehkým jahodovým krémem pomocí zdobicího sáčku. Nakonec zasypte tuto lahůdku trochou nasekaných sušenek a dozdobte čerstvě pokrájenou jahodou.

