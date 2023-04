Nepečené řezy lehké jako obláček. Co dát do krému, aby byly nadýchané?

Nepečené dezerty patří mezi ty vůbec nejoblíbenější. Kromě toho, že jejich příprava je podstatně rychlejší než příprava těch, které procházejí tepelnou úpravou, jsou krásně lehké a dokonale se doplňují s horkou kávou nebo čajem. Mezi ty nejlepší nepečené dezerty patří i řezy z pudinku a sušenek. Už jste je zkoušeli?

Dort s ovocem a tvarohem, bebe střecha anebo třeba tiramisu patří k těm vůbec nejpopulárnějším nepečeným dezertům. Asi je znáte. A není se čemu divit. Jejich příprava je takřka blesková a finální chuť neodolatelná. Do domácí kuchařky si ale přidejte ještě jeden recept - nepečené sušenkové řezy. Natolik si je totiž oblíbíte, že se k nim budete pravidelně vracet.

Nepečené sušenkové řezy

Jak na nepečené nadýchané řezy, se podívejte v tomto videu z YouTube kanálu Dvě v troubě:

Stejně jako v případě mnoha dalších nepečených dezertů, i na přípravu zmíněných řezů budete potřebovat sušenky. Budete potřebovat asi 3 balení. Nejlepší jsou ty obyčejné máslové, které svou chutí nebudou nijak narušovat chuť dalších komponentů. Připravte si formu o velikosti 30 x 30 centimetrů a její dno vystelte sušenkami.

Následně si z 1 litru mléka, 150 gramů cukru a 3 vanilkových pudinkových prášků připravte hustší pudink. Ten bude tvořit hlavní část řezů. Aby byl ale pudink krásně nadýchaný a lehoučký, je třeba ho trochu vylepšit. K tomu poslouží vaječné bílky.

Aby byl pudink nadýchaný, vmíchejte do něj sníh. Zdroj: Shutterstock

Nadýchaný pudink

Jakmile uvaříte pudink, odstavte ho z plotny a v čisté nádobě si vyšlehejte sníh z 5 bílků. Jakmile při šlehání začnou bílky pomalu tuhnout, postupně do nich přisypávejte 100 gramů krupicového cukru. Šlehejte bílky s cukrem do té doby, dokud nebudou metly po vytažení ze sněhu zanechávat ostré špičky. Pak sladký pudink rychle vmíchejte do ještě horkého pudinku. Tím sníh projde tepelnou úpravou.

Správně ušlehaný sladký sníh vytvoří ostré špičky. Zdroj: Olga Dubravina/Shutterstock.com

Pevná šlehačka

Hotový pudink nalijte rovnoměrně na sušenky a nechte jej zcela vychladnout. Poslední vrstvu řezů vytvoří šlehačka. Na tu budete potřebovat 2 kelímky smetany ke šlehání. Je nutné, aby byla smetana opravdu dobře vychlazená. Jedině tak bude šlehačka krásně pevná a vždy se povede. Zároveň se vyplatí dát před šleháním na pár minut do mrazáku také samotnou mísu, ve které budete šlehačku připravovat. Smetanu zpočátku šlehejte jen na nižší otáčky, až postupně přidávejte na výkonu. Jakmile bude šlehačka pevná, vypněte mixér. Jinak by se mohla šlehačka změnit na máslo a podmáslí.

Šlehačku rozetřete po řezech a na závěr ji ještě posypte nastrouhanou čokoládou nebo namletými ořechy. Uložte řezy alespoň na 2 hodiny do chladničky a můžete podávat.

Co se zbylými žloutky

Jak naložit se zbylými žloutky, když k přípravě řezů použijete 5 bílků? Naštěstí existuje celá řada možností, jak žloutky zpracovat. Jednou z nich je příprava špaget carbonara. Hodí se i na domácí majonézu, do tatarského bifteku anebo do holandské omáčky. Nemusíte je ovšem jen konzumovat. Ze žloutků si totiž připravíte i geniální pleťovou masku či zábal na vlasy.