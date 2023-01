Dokonalé Míša řezy podle Fabešové: Lepší než z cukrárny a zvládne je každý

Míša řezy patří mezi absolutní stálice mnohých cukráren a kaváren, jsou ale natolik oblíbené, že je spousta lidí peče pravidelně i doma. Dopustit na ně nadá ani cukrářka Iveta Fabešová, které se podařilo je dovést k absolutní dokonalosti.

Spojení tvarohu a čokolády zkrátka nikdy nezklame. Už v dobách socialismu byl šlehaný tvaroh přelitý čokoládou oblíbeným a hlavně naprosto jednoduchým dezertem. Později pak vznikl nápad přetvořit tuto lahodnou kombinaci v dort či řezy. A tak vznikl Míša dort, který dostal své pojmenování podle populárního tvarohového nanuku v čokoládové polevě.

Jde hlavně o ingredience

Pečení Míša dortu není nijak složitou záležitostí, aby se ale výsledek co nejlépe podařil, je třeba pracovat s kvalitními surovinami. Zapomeňte na ztužené tuky a levné čokolády. Jen s máslem a kvalitní čokoládou totiž z klasického Míša dortu učiníte mistrovské dílo.

Při pečení, a to nejen Míša dortu, také nezapomínejte na to, že suroviny, s nimiž pracujete při přípravě těsta, by měly být všechny stejné teploty. Vejce, máslo a případně také mléko si tedy vyndejte z chladničky minimálně 30 minut před zahájením přípravy. S těstem se bude mnohem lépe pracovat a navíc se tím sníží riziko, že se v něm budou tvořit hrudky.

U pečení se taktéž nevyplácí používat suroviny „od oka”. Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li se držet přesné gramáže uvedené v receptu.

Míša dort podle Ivety Fabešové

Přesný postup najdete ve videu:

Kakaový piškot

Díky sněhu bude piškot krásně nadýchaný.

Ze 4 bílků a 105 gramů krupicového cukru vyšlehejte tuhý sníh. Zatímco se bude sníh šlehat, v jiné míse smíchejte 70 gramů hladké mouky, 35 gramů holandského kakaa a 2,5 gramu kypřicího prášku. Jakmile je sníh pevný, zašlehejte do něj 4 žloutky a šlehač vypněte. Vezměte si stěrku a jemně do sněhu vmíchejte suché ingredience, aby sníh neztratil na objemu. Těsto nalijte do dortové formy a dejte piškot péct do trouby vyhřáté na 180 stupňů Celsia a pečte jej zhruba 25 minut. Po upečení nechte piškot zcela vychladnout.

Tvarohový krém

Tvarohový krém je hned hotový. Používat jej můžete i do jiných dortů.

Na tvarohový krém nalijte do žáruvzdorné mísy 70 gramů bílků a smíchejte je se 140 gramy krupicového cukru. Mísu přendejte nad vodní lázeň a obsah zahřejte na 55 stupňů Celsia. Bílky s cukrem míchejte do doby, než se cukr zcela rozpustí. Směs nechte vychladnout a vyšlehejte z ní tuhý sníh. Do něj postupně zašlehejte 290 gramů másla pokojové teploty. Do máslového krému následně rovněž stěrkou vmíchejte 450 gramů jemného plnotučného tvarohu. Krém pak rozetřete na kakaový piškot a dejte dort alespoň na 1 hodinu vychladit.

Čokoládová ganache

Na ganache stačí smíchat čokoládu se smetanou.

Do rendlíku dejte 150 gramů hořké čokolády a přilijte k ní 150 gramů smetany ke šlehání. Ideálně s 33% obsahem tuku. Zahřejte a obě ingredience spojte. Tím vznikne ganache, kterou nalijete na dort. Nakonec můžete ještě dort lehce dozdobit rozehřátou hořkou čokoládou a je hotovo. Před konzumací dejte Míša dort vychladit minimálně na 2 hodiny do chladničky.