Nepečené tvarohové bábovičky s ovocem: Hotové bleskem a za pár korun

Bojujete s časem a potřebujete rychle vykouzlit sladké pohoštění? Vyzkoušejte nepečené tvarohové bábovičky s ovocem. Jsou hotové doslova bleskem a zaujmou nejen chutí, ale i svým atraktivním vzhledem!

Nemáte moc času a nechcete trávit zbytečně moc času u rozpálené trouby? Vsaďte na lahůdku, která je velmi snadná na přípravu a můžete do ní použít mnoho druhů sezónního ovoce. Naservírujte na stůl nepečené tvarohové bábovičky. Jedná se o naprosto ideální způsob, jak se vyhnout pečení a ve výsledku podávat nejen chutný a zajímavý dezert, ale i lehce stravitelný.

Jak snadno vyrobit nepečený jogurtový tvarohový koláč? Podívejte se na toto video:

Trendem je rychlost a jednoduchost

Není divu, že v dnešní uspěchané době, si každý z nás chce vyšetřit čas na něco jiného než jen plnit během dne přicházející povinnosti. Proto jsou nepečené dezerty stále více populárnější. A v tomto případě vám jejich příprava bude trvat opravdu jen pár minut. A vás i další strávníky čeká osvěžující chuť čerstvého ovoce spojená s krémovou konzistencí tvarohu. Vyzkoušejte a uvidíte, že budete příjemně překvapeni.

Ovoce je nejen chutnou záležitostí, ale navíc je zdravé a obsahuje mnoho látek, které příznivým způsobem ovlivňují naše zdraví. Zdroj: Shutterstock.com / Mircea Costina

Na letní dezerty patří ovoce

Ovoce je nejen chutnou záležitostí, ale navíc je zdravé a obsahuje mnoho látek, které příznivým způsobem ovlivňují naše zdraví. Jedná se o vitamíny, zdravou vlákninu a velký počet antioxidantů. Zároveň přidáním čerstvého ovoce do moučníků a zákusků ovlivníte jejich svěžest a pestrost vůní. Kousky zvoleného ovocem pak můžete také využít k dozdobení dezertu, což mu dodá i osobitý vzhled.

Recept na nepečené tvarohové bábovičky s ovocem

Nejprve utřete 1 kg měkkého tvarohu se 100 g moučkového cukru a přidejte nastrouhanou citronovou kůrou z 1 citrónu a 20 g sypké práškové želatiny. Tvaroh lze také nahradit žervé nebo ricottou či je libovolně nakombinovat. Směs pečlivě promíchejte.

Tvaroh musí okapat

V tuto chvíli je potřeba se o tvaroh postarat. Proto vyložte cedník jemnou látkou, postačí vám i starší čistá utěrka, a vložte do ní tvarohovou hmotu. Pomocí velké polévkové lžíce z ní vymačkejte nadbytečnou tekutinu a následně ji vyklopte do misky.

Můžete začít tvořit

V tuto chvíli lze do tvarohové hmoty vmíchat připravené čerstvé ovoce, anebo jím prokládat vrstvy, které budete plnit do bábovičkových formiček. Pak vše umístěte do ledničky a nechte tam dezerty do druhého dne. Tvarohová hmota se zpevní a bude se krásně vyklápět. Můžete přidat i další ingredience, například čokoládu, kokos či rozinky ozdobit je šlehačkou a strouhanou hořkou čokoládou.

K přípravě omáčky můžete kombinovat různé druhy ovoce. Zdroj: shutterstock.com

Příprava omáčky

Do mixéru si vložte asi tak 300 g letního ovoce, můžete kombinovat i různé druhy. Během zimního období lze k přípravě tohoto dezertu využít i ovoce mražené. Přidejte citronovou šťávu z 1 citronu, 4 polévkové lžíce moučkového cukru a k dochucení lze dodat i trošku griotky či jiného oblíbeného příjemně aromatického likéru. Veškeré ingredience na rozmixujte a pokud by vás obtěžovali semínka, proceďte je.

