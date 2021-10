Bleskový nepečený dort bez vajec a smetany, jen z banánů a kakaového krému

Nepečené dorty či dezerty jsou velmi oblíbené díky své rychlé přípravě a jednoduchosti. Nemusíte mít téměř žádné zkušenosti, a přesto z pár ingrediencí a trpělivosti vykouzlíte skvělou sladkou tečku za nedělním obědem. Pokud navíc milujete chuť čokolády, nepečený banánový dort je přímo pro vás.

Krásně nazdobený dort už není pouze výsadou cukrářů. Mnoho hospodyněk rádo připravuje nepečené dezerty, které vynikají svým květinovým a ovocným aranžmá. Nepečené sladkosti jsou oblíbené pro svou jednoduchou a rychlou přípravu i lehkou, svěží chuť. Variant těchto dortů je nepřeberné množství od čistě smetanových po ovocné a veganské či raw.

Aby dort ztuhl

Mnoho receptů říká, že dort ztuhne za dvě hodiny v lednici. To však není pravda. Po dvou hodinách by se špatně krájel, rozpadal by se a doslova byste ho sbírali po stole. A to asi nechcete. Proto buďte trpěliví a svůj výtvor nechte ztuhnout přes noc.

Banány nakrájejte na kolečka. Zdroj: Profimedia.cz

Slaďte s rozmyslem

Nechcete-li, aby se potlačila chuť čokolády a ovoce, slaďte raději méně než více. Nezapomínejte ochutnávat, dokud nebudete spokojeni. Pamatujte však na to, že na talíři se jednotlivé vrstvy spojí a doplní se.

Zralé banány

Do nepečeného dortu použijte krásně žluté zralé banány. Nebudou moučnaté a tvrdé. Další jejich výhoda je, že díky své mazlavé konzistenci nebudou z čokoládového krému vypadávat.

Čím nahradit kakao

Je možné, že vaši blízcí mají alergii na kakao, která je poslední dobou čím dál častější. Lahodné čokoládové chuti se ale nemusíte vzdát. Existuje totiž skvělá náhrada - karob. Je navíc méně tučný a neobsahuje kofein. Je přirozeně bezlepkový a má vysoký obsah vlákniny.

Nepečený banánový dort

Na lahodný dort bez vajec a smetany budete potřebovat 3 ks banánů, 200 g kakaových sušenek, 500 ml mléka, 1 balení vanilkového pudingu v prášku, 2 lžičky kakaa, 2 lžičky cukru, 2 lžičky kukuřičného škrobu a 50 g másla.

Lahodnou čokoládu nahradíte karobem. Zdroj: Profimedia.cz

Nepečený banánový dort - postup

Nejprve si nakrájejte banány na kolečka. Šířka by měla být cca 1-1,5 cm. Formu o průměru 22 cm vyložte potravinářskou fólií. Dort se vám bude lépe vyklápět. Na dno formy naskládejte do kruhu banány. Do menšího hrnce nalijte mléko, přidejte vanilkový puding, cukr, škrob a kakao. Metličkou vše promíchejte do hladka, aby se ingredience dokonale spojily. Poté přidejte máslo a nechte ho rozpustit. Nezapomínejte míchat, aby se vám nevytvořily hrudky a směs se odspodu nepřipalovala. Hotovou náplň nalijte opatrně na banány. Poté si vezměte kakaové sušenky a naskládejte je rovnoměrně na čokoládu. Lžičkou je opatrně ponořte, aby nasákly vlhkost. Čím více sušenek dáte, tím silnější budete mít korpus. Dort nechte přes noc ztuhnout. Druhý den jeho vrchní část posypejte strouhaným kokosem, přiložte podstavec na dort a překlopte jej. Sundejte formu a fólii. Objeví se vám banány. Okraje dortu dozdobte kokosem nebo můžete celý dort potřít čokoládovou polevou.

Zdroj: www.youtube.com, www.kucharkaprodceru.cz