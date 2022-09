Žádná trouba, žádná mouka. Jen 3 ingredience a fantastický dezert je hotový

Pojďte si udělat nepečený dezert bez mouky, kterému nikdo neodolá. Jeho přípravu zvládnou i nezkušení, protože je velice jednoduchá a rychlá. A až se do něj zakousnete, budete překvapení jeho jemnou a nadýchanou strukturou a chutí banánů.

Nepečené dezerty jsou čím dál oblíbenější. Jsou rychlé na přípravu, nepotřebujete k nim pečicí troubu a většinou nezatíží váš žaludek, ani neohrozí štíhlou linii. Máte sem tam chuť na sladké a nechcete zas tak moc hřešit? Zkuste si udělat dort bez mouky, který si můžete dát bez výčitek. Jedná se o zdravý dezert i pro všechny, kteří museli ze stravování vyloučit lepek.

Celiakie a alergie na lepek

Nebýt holandského pediatra Wilhelma Karla Dicka, možná by celiakie zůstala neodhalena. V období druhé světové války bravurně rozpoznal příčinu, proč v jeho nemocnici velký počet dětí neprospíval. Intolerance lepku nebo celiakie však nebývá pouze problémem dětí, nemoc se často začne projevovat i u lidí ve vyšším věku. Lepek je bílkovina, která se vyskytuje ve 4 druzích obilovin, a to žitě, pšenici, ovsu a ječmenu. Alergie na lepek někdy naprosto zmizí, ale celiakie je bohužel celoživotní záležitostí.

Při alergii na lepek i celiakii je třeba vyloučit z jídelníčku veškeré obiloviny Zdroj: JPC-PROD / Shutterstock.com

Nejčastější příznaky alergie na lepek: svědění v ústech a krku, rýma, vyrážky a ekzémy, nadýmání, průjem.

Nejčastější příznaky celiakie: zvýšená únava a kazivost zubů, nadýmání, průjem, afty.

I přísná dieta může být příjemná

Při této chorobě by to bez diety nešlo a lepek je nutné ze stravy naprosto vyloučit. Velké a zbytečné obtíže totiž může způsobit i jeho nepatrné množství. Proto při nákupu bedlivě sledujte na výrobcích jejich složení. Často jsou označeny symbolem přeškrtnutého klásku. Anebo zvolte ještě lepší variantu a vařte a pečte si doma, ať máte jistotu, co které jídlo obsahuje.

Banánový dezert bez mouky

Oloupejte si 4 banány a nakrájejte je na centimetrová kolečka. Takto připravené je vložte do mixéru a přidejte k nim 4 čerstvá syrová vejce, 400 ml mléka a rozmixujte. Následně si na pánvi na mírném ohni rozpusťte 100 g cukru a nechte lehce zkaramelizovat. Řídkou hmotu nalijte do lehce vymazané mísy olejem nebo do dortové formy, a to rovnoměrně po celém dně. Přidejte rozmixovanou banánovou směs.

Banány nakrájejte na kolečka. Zdroj: Profimedia.cz

Poté vložte do hrnce s horkou vodou, přiklopte pokličkou a dopřejte postupně vznikajícímu dezertu vodní lázeň po dobu 40 až 50 minut.

Po uplynutí stanovené doby, nechte banánový zákusek zcela vychladnout a můžete ho vyklepnout na tác či talíř. A můžete okamžitě servírovat. Samozřejmě je vynikající i chlazený z lednice.

