Lahodný nepečený dort za 10 minut: Ideální, když přijde na kafe návštěva

Návštěva, která se ohlásí se slovy: „Ahooj, jedeme okolo, za hoďku jsme u vás, jste doma?“ je sice občas příjemným překvapením, ale co jim narychlo přichystat na stůl ke kávě? Zkuste nepečený dort, který budete mít v cuku letu hotový!

V receptu najdete jak kakaové, tak vanilkové sušenky, výběr značky je na vás. Arašídy doporučujeme nesolené, i když ani solené v dortu nejsou špatné!

Nepečený dort za 10 minut

Budete potřebovat:

260 g kakaových sušenek

260 g vanilkových sušenek

2x arašídy 40 g

200 g hořké čokolády

50 g bílé čokolády

2x máslo rozpuštěné 75 g

Do dortu se hodí spíše nesolené arašídy. Zdroj: Shutterstock.com / zhuhe2343603

Postup přípravy je jednoduchý

V mixéru rozdrťte kakaové sušenky a přesypte je do větší misky. Přidejte 40 g podrcených arašídů a 75 g rozpuštěného másla. Všechny tyto suroviny pečlivě smíchejte a přendejte do formy o velikosti 14x14 cm vyložené pečicím papírem (konzistence je podobná, jako když připravujete žmolenku na koláč). Pořádně vytvořenou hmotu do formy upěchujte do rovna, ať můžete pokračovat ve vrstvení.

Nyní tento celý postup opakujte s vanilkovými sušenkami. Rozmixujte je, přidejte 40 g nasekaných arašídů a 75 g rozpuštěného másla. Pořádně promíchejte, vsypte do formy na čokoládový připravený základ a opět upěchujte do rovna.

Teď přichází na řadu čokoláda! Hořkou čokoládu rozehřejte ve vodní lázni, vylijte do formy na „těsto“ a rozprostřete po celé ploše. Bílou čokoládu si též rozehřejte ve vodní lázni a lžičkou vytvořte z bílé čokolády na té tmavé kopečky, které poté špejlí rozmažete podle své fantazie. Zbývá už jen dát vychladit do lednice, zhruba na jednu hodinu (nebojte, než se s návštěvou přivítáte, usadíte se a proberete novinky, dort rozhodně stihne ztuhnout).

Na přípravu nepečeného dortu se můžete podívat na tomto videu:

Nemáte sušenky?

I ty si můžete upéct a nemusíte se obávat pracnosti. Budete potřebovat:

350 g polohrubé mouky

130 g másla

2 vejce

150 g práškového cukru

vanilkový cukr

10 g kakaa

Postup je jednoduchý. Všechny přísady smíchejte dohromady a vzniklé těsto vložte na 2 hodiny do lednice. Po uplynulé době těsto postupně vyválejte na 3 - 4 mm vysoký plát, vykrájejte libovolné tvary a skládejte na plech vyložený pečicím papírem. Trouba by měla být vyhřátá na 150 °C a za 10 až 12 minut by měly být sušenky upečené. Ale každá trouba peče jinak, raději sušenky kontrolujte!

Domácí sušenky. Zdroj: Profimedia

Pro ozvláštnění můžete část ještě teplých sušenek obalit ve skořicovém cukru.

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.recepty.cz, www.youtube.com