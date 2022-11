Máte vločky, banán a kakao? Za pár minut uděláte famózní nepečený dort

Sladké nemusí být vždy jen nezdravé. V posledních letech je možné narazit na celou řadu dobrot, které nejenže se nepodepíšou nepříznivě na vaší postavě, ale zároveň jsou zdraví prospěšné. Jednou takovou je i dortík z ovesných vloček, banánů a kakaa.

V dnešní době jsou více než vítané nejrůznější recepty na sladké pokrmy, které uspokojí chuťové pohárky, ale zároveň u nich nehrozí, že nějak ohrozí vaši váhu. Leckdy ale recepty na jejich přípravu vyžadují ingredience, které mají většinou doma jen opravdoví fitness nadšenci a které se kvůli jednomu pokrmu rozhodně nevyplácí pořizovat. Zdravý dortík ale zvládnete připravit i s naprosto běžnými surovinami, jako jsou ovesné vločky, kakao a banány.

Zdravé mlsání

Základem nepečeného zdravého dortíku jsou, jak bylo zmíněno, banány, holandské kakao a ovesné vločky. Tyto tři suroviny se pyšní nejen skvělou chutí, ale také celou řadou vitamínů a minerálů, díky kterým mají pozitivní dopad na lidský organismus.

Ovesné vločky jsou skvělým zdrojem vlákniny, která napomáhá k přirozené detoxikaci organismu. Kromě toho se v nich nachází nezanedbatelné množství vitamínu A, vitamínu D a vitamínů ze skupiny B. Ovesné vločky jsou bohaté na bílkoviny, díky čemuž zasytí na delší dobu a skvěle se tak hodí například do redukčních diet. Pravidelná konzumace ovesných vloček vede k lepšímu zdraví, ale také ke zkvalitnění pleti a k hubnutí.

Kromě vlákniny obsahují ovesné vločky i celou řadu vitamínů B, vitamín K, železo, fosfor, lecitin, draslík, vápník, zinek a mnoho dalších cenných látek. Zdroj: shutterstock.com

Banány jako superpotravina

Banány patří k těm nejzdravějším druhům ovoce, a to hlavně díky vysokému obsahu draslíku, který do velké míry ovlivňuje správné fungování kardiovaskulárního systému. Konzumací banánů lze předcházet únavě, nervozitě i poruchám s trávením. A to, stejně jako u ovesných vloček, díky vysokému obsahu vlákniny.

Kvalitní holandské kakao je rovněž plné zdraví prospěšných látek, jako jsou magnesium, měď, železo, ale také antioxidanty. Kakao dokáže snižovat krevní tlak, odbourává únavu a stres a dokáže také dopomoci k větším svalům i jejich regeneraci.

Zdravý nepečený dortík

Do hlubší pánve dejte 180 gramů ovesných vloček a na menší ohni je asi tři minuty pražte, aby lehce zezlátly. Odstavte a připravte si dva větší banány. Ty oloupejte, nakrájejte na kolečka a dejte do mixéru. V tom z nich udělejte banánové pyré. Pokud nemáte mixér, vystačíte si i s obyčejnou vidličkou, kterou banány rozmačkáte.

Nepečený banánový dort vás překvapí svou chutí. Zároveň si jej mohou dopřát i ti, jež se snaží zhubnout. Zdroj: Shutterstock

Následně banány smíchejte se 2 lžícemi hořkého kakaa, přilijte k nim 100 mililitrů mléka (ideálně rostlinného) a také 100 gramů hořké rozpuštěné čokolády. Všechno společně dobře promíchejte. Pak „těsto” nalijte do pečicím papírem vystlané dortové formy nebo plechu a vložte dort do chladničky alespoň na 4 hodiny. Pokud spěcháte a chystáte jej například pro návštěvu, můžete si proces chlazení zkrátit, vložíte-li dort na jednu hodinu do mrazáku.