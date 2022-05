Nepečená bábovka bez cukru a bez mouky: Hotová hned a jako z cukrárny

Rádi připravujete nepečené dezerty? Nejste sami, jsou čím dál tím oblíbenější. Připravíte je rychle, nemusíte zapínat troubu a jsou neuvěřitelně osvěžující. Zkuste naši nepečenou bábovku s jahodami.

Nepečené dezerty se připravují v různých formách, ingredience můžete naskládat do dortové formy, pekáčku, hlubšího plechu, misek nebo do skleniček. Základem bývají piškoty, piškotové těsto nebo sušenky, krém se pak připravuje obvykle z tvarohu, zakysané smetany nebo mascarpone a smetany, doplňuje se ovocem, kakaem, pudinkem, čokoládou, oříšky, prostě tím, co máte rádi nebo máte právě po ruce.

Báječně vypadají nepečené dezerty ve větších skleněných pohárech, kam se vrství střídavě všechny výše uvedené suroviny, takovým dezertům se říká trifle. Nepečený dezert můžete připravit i do bábovkové formy, i když původní recept je určený pro dortovou formu, vůbec to nevadí. A nepečené dezerty skýtají ještě jednu výhodu, můžete je připravit zcela bez bílé mouky, pokud na korpus použijete bezlepkové piškoty nebo celozrnné sušenky.

Trifle je neepčený dezert ve skleněném poháru. Zdroj: Profimedia

Nepečená jahodová bábovka bez mouky a cukru

Suroviny:

Na korpus:

150 g celozrnných sušenek

150 g sypaného müsli

4 lžíce mléka nebo rozpuštěného másla

Na náplň:

3 polotučné tvarohy ve vaničce

100 ml polotučného mléka

2 sáčky želatiny v prášku

sladidlo dle chuti - med, stéviové kapky, sirup z agáve atd.

lžíce čerstvě vymačkané citronové šťávy

Na jahodovou vrstvu:

300 g mražených nebo čerstvých jahod

1 sáček želatiny v prášku

čerstvě vymačkaná šťáva z ½ citronu

Čerstvé jahody rozmixujte s trochou vody. Zdroj: Shutterstock

Jak na to?

Jahody s trochou vody rozmixujte, dle potřeby doslaďte, přidejte citronovu šťávu.

Poté vlijte stejně připravenou želatinu. Jahodovou směs nalijte na dno bábovkové formy a dejte do lednice ztuhnout.

Tvarohy rozmixujte s mlékem, doslaďte dle chuti a přidejte citronovou šťávu. Do horké vody v misce vsypte želatinu, promíchejte a pak smíchejte s tvarohovým krémem. Ponorným mixérem vše rozmixujte a vlijte do formy na ztuhlou jahodovou vrstvu.

V robotu nebo hmoždíři rozsekejte sušenky a müsli na prášek, přidejte mléko nebo máslo a vše dobře promíchejte. Pak opatrně namačkejte na tvarohovou vrstvu a dejte znovu do lednice, dokud vše zcela neztuhne.

Před podáváním bábovku opatrně vyklopte, můžete podávat s kousky čerstvých jahod, ozdobené třeba lístkem máty.

