Bleskový nepečený jahodový dort bez mouky: Chutná skvěle a nepřiberete ani gram!

Jaro je v plném proudu a mnozí se snaží do léta shodit nějaká ta kila navíc. To ovšem vyžaduje i omezení konzumace sladkého. Pokud si jej ale nechcete odepřít, můžete si připravit úžasný nepečený jahodový dort. Chutná naprosto úžasně a ani nepoznáte, že je dietní a bez mouky.

Cheesecake patří k těm vůbec nejoblíbenějším dezertům, a to jak ve své klasické, tak v té nepečené podobě. Tento lahodný moučník, který se připravuje z nadrcených sušenek, krémového sýru a ovoce, je zkrátka neopakovatelný. Rozhodně ale není úplně dietní a jeho častá konzumace se příliš nedoporučuje. A už vůbec ne těm, kteří zahájili vlastní program hubnutí. Pokud jej tedy nepřipravíte v jeho zcela odlehčené verzi.

Keto dieta

V posledních letech je velmi populární keto dieta. Jde v podstatě o proteinovou dietu, ve které je zakázáno konzumovat jakékoliv sacharidy nebo je nutné jejich příjem omezit na absolutní minimum. Jakmile se pak tělo dostane do takzvané ketózy, začne namísto chybějících sacharidů využívat k výrobě energie tuky.

Při keto dietě je dovolena hlavně zelenina, ořechy, maso a sýry. Zdroj: Shutterstock

Taková dieta ovšem není tak úplně pro každého a její striktní dodržování může být pro mnohé velmi náročné. Rozhodně se ale vyplatí čas od času do svého jídelníčku nějaký ten keto pokrm zařadit a tělu od cukru ulevit. Jedním takovým pokrmem je i jahodový cheesecake, který chutná skvěle, ale zároveň se díky minimálnímu obsahu cukrů hodí do jakékoliv redukční diety.

Jahodový cheesecake

Výhodou dietního jahodového cheesecake je fakt, že je nepečený. Vlastně s ním není téměř žádná práce. Počítejte však s tím, že jeho příprava je poněkud finančně nákladnější. Budete na ni totiž potřebovat mandlovou mouku a také sladidlo, které nahradí cukr. I když je pravdou, že v krajním případě můžete sladidlo nahradit například medem.

Těsto z mandlové mouky

U klasického cheesecaku se na základ dortu používají máslové sušenky. Ty se rozdrtí, smíchají s máslem a vytvoří základ spodní vrstvy. V případě dietní verze ale použijte mandlovou mouku. 150 gramů mandlové mouky nasypte na pánev a opékejte ji na středním plameni dozlatova. Pak ji odstavte a smíchejte ji se 40 gramy rozpuštěného másla a 1 lžicí sladidla (například erythritolem). Vzniklou směs natlačte na dno pečicím papírem vystlané dortové formy.

Náplň do cheesecaku

Na náplň budete potřebovat 250 gramů jahod. Ty očistěte a nakrájejte na menší kousky. Rozmixujte je na pyré a přidejte do něj šťávu z 1 citronu. V menší misce si smíchejte 18 gramů instantní želatiny a 50 mililitrů vody. Želatinu nakonec vmíchejte do jahodového pyré. Všechno pak společně na sporáku zahřívejte do doby, dokud se želatina zcela nerozpustí. Odstavte a vyčkejte, než jahody trochu zchladnou.

Jahodový cheesecake je skvělý a ocení ho i dietáři. Zdroj: Shutterstock

Nakonec si ze 160 mililitrů smetany vyšlehejte šlehačku, smíchejte ji se 370 gramy mascarpone, 1 lžicí sladidla a semínky z vanilkového lusku. Vmíchejte do šlehačky jahodovou směs a náplň nalijte do formy na krustu z mandlové mouky. Jahodový cheesecake vložte do chladničky a nechte jej chladit alespoň 4 hodiny, aby vše dobře zatuhlo. A můžete servírovat.