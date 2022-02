Vynikající nepečený pětiminutový dort: Výsledek vypadá jako od cukráře

Máte rádi nepečené dorty, protože jsou snadné, rychlé, ale hlavně šťavnaté a chutné? Pak pro vás máme recept na nepečený dort, který možná ještě neznáte. Nejenže je hotový za pět minut, ale navíc obsahuje poměrně málo cukru, a můžete si ho tedy kousek dopřát, i když si hlídáte štíhlou linii.

Držíte dietu, vyznáváte zdravější životní styl nebo prostě jen nemáte čas stát hodinu u trouby? Pak pro vás máme recept na skvělý nepečený dort, který budete mít hotový za pár minut. K jeho přípravě navíc nebudete potřebovat ani troubu, ani kondenzované mléko a ani smetanový sýr, který se běžně do nepečených dortů dává.

Tento dezert z několika málo ingrediencí neobsahuje žádný piškot a díky jeho nízkému obsahu cukru si na něm pochutná každý, kdo má rád lehčí a nadýchanější zákusky. Velkou devízou je i vzhled, tento nepečený dort totiž vypadá jak od profesionála.

Čokoláda by měla být kvalitní. Zdroj: NatashaPhoto/Shutterstock.com

Nepečený čokoládový dort hotový za 5 minut

Na přípravu čokoládového nepečeného dortu budete potřebovat 200 g čokoládových oplatek, 5 bílků, 300 g moučkového cukru, 100 ml vody, 10 g želatiny, 20 g kakaa, 100 g čokolády, 80 g másla a dortovou formu širokou 18 centimetrů.

Dejte čokoládové oplatky do misky a rozdrťte je tyčovým mixérem na kaši. Dortovou formu si vyložte pečicím papírem a na dno rozprostřete čokoládovou směs. Do misky rozklepněte pět vajíček a oddělte z nich žloutky. Do receptu jsou třeba jen bílky. Ty nalijte do mísy. Do skleničky si rozmíchejte vodu se želatinou a nechte nabobtnat.

Želatina bývá součástí různých dezertů. Zdroj: Liukov / Shutterstock.com

Nezapomeňte na rozpuštěnou želatinu

Z bílků si vyšlehejte sníh, do kterého postupně přisypávejte moučkový cukr. Do krému přidejte rozpuštěnou želatinu a rozmixujte. Následně polovinu směsi nalijte do dortové formy. Do druhé poloviny přimíchejte kakao a opět nalijte do formy jako další patro. Párkrát promíchejte, ať dort vypadá jako žíhaný a dejte na půl hodiny do lednice.

Rozehřejte si čokoládu ve vodní lázni, přidejte máslo a nechte také rozpustit. Neustále míchejte, aby se vám směs nepřichytila. Po rozpuštění nalijte na vychlazený dort a rozetřete do krajů a stran, aby byl celý pokrytý čokoládou. Dejte na další půlhodinu do lednice. Následně můžete zdobit, krájet a servírovat.

Tip: Čokoládu na dort můžete jen nastrouhat, dodá dortu šmrnc moderního zdobení.

Na video, jak si tento dort připravit, se podívejte zde:

