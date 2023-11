Čeká vás rodinná oslava nebo důležitá návštěva a lámete si hlavu s tím, čím hostům potěšit chuťové pohárky? Připravte nepečený dezert připomínající kultovní tyčinku kinder bueno. Je hotový za pár minut a chutná naprosto božsky.

Tento dort je skvělou alternativou ke klasickému narozeninovému. Vytrhne vám trn z paty, pokud máte obavy z pečeného dortu, zároveň ale chcete oslavence potěšit svým výrobkem. Tento dort je lahodně čokoládový, hotový za chviličku a chutná mnohem lépe než ty z cukrárny.

Nepečená dobrota

Výhodou tohoto dortu je, že se nemusí péct. Nečekají vás tak perné chvilky, kdy budete trnout hrůzou, zda se korpus zdrcnul, dopekl, nedopekl, prasknul, nebo vůbec nevyběhl. Kinder bueno nepečený dort se skládá jen z několika správně nakombinovaných vrstev a jediné, co zabere čas, je jeho odpočinek v ledničce. Z čeho je lahůdka připomínající známou dětskou tyčinku? Podívejte se na přesný rozpis surovin ve videu na kanálu YouTube Chef Mladen:

Sušenkový základ

Dort vrstvěte do klasické dortové formy. Aby se vám s ním lépe manipulovalo, až bude hotový, klidně dortovou formu o průměru 24 centimetrů vyložte pečícím papírem. Připravte si klasické sušenky, které se hodí na přípravu cheesecaku. Skvěle budou chutnat máslové. Máčejte je do mléka a klaďte na dno formy, dokud není zcela vyplněné. Ve vodní lázni nebo s nejvyšší opatrností v mikrovlné troubě nechte rozpustit 100 gramů kvalitní čokolády a 20 gramů másla, promíchejte, aby vznikla kompaktní hmota, kterou pak vylijete na sušenkový korpus. Čokoládu řádně rozprostřete.

Místo pečeného korpusu použijte máslové sušenky.

Vrstvěte!

Na čokoládovou vrstvu přijdou další sušenky, nezapomeňte je opět předem namočit v mléce. Do mísy si připravte 500 mililitrů pořádně vychlazené smetany ke šlehání - čím víc bude mít tuku, tím lépe bude držet - a vyšlehejte ji se 100 gramy cukru. Není od věci přidat i pár kapek citronové šťávy, smetana bude pevnější. Do šlehačky přimíchejte ještě 500 gramů mascarpone. Vyšlehanou směs rozdělte na půl. Do jedné poloviny vlijte 100 gramů rozpuštěné kvalitní bílé čokolády, do druhé poloviny přijde tmavá čokoláda. Obě směsi promíchejte tak, abyste získali dva nadýchané krémy. Nejprve použijte tmavý krém a polovinu navrstvěte na sušenky. Opět přikryjte sušenkami namočenými v mléce a nyní je přikryjte polovinou krému z bílé čokolády.

Čokoláda nakonec

Takto vrstvěte, dokud vám ingredience nedojdou. To znamená, že vás čeká ještě jedna vrstva tmavého krému, sušenek, bílého krému a znovu sušenek. Na závěr přidejte ještě míchanou vrstvu, ze zbytku bílého a tmavého krému. Dort dejte vychladit do ledničky a mezitím si připravte závěrečnou čokoládovou polevu z 200 gramů čokolády a 100 mililitrů mléka. Jakmile mírně vychladne, polijte jí dort a na závěr zasypejte opraženými nasekanými lískovými oříšky.

