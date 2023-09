Bleskový nepečený dort: Stačí mít piškoty, smetanu a ořechy. Podívejte

Máte chuť na něco sladkého, ale vaše lednička takřka zeje prázdnotou? I tak můžete vykouzlit chutný i vizuálně zajímavý dort. Postačí k tomu pár základních surovin, forma a několika málo minut. A výsledek bude rozhodně stát za to.

Celá řada dezertů je poměrně náročná na přípravu. Je na ni potřeba spousta ingrediencí, času a také při ní leckdy ušpiníte ohromné množství nádobí, které se pak rozhodně nechce nikomu umývat. Naštěstí ale existuje jeden nepečený dort, který je bleskově hotový a nemusíte kvůli němu ani utíkat do supermarketu. Suroviny máte totiž určitě doma.

Jak připravit lahodný nepečený dortík z pár surovin, zjistíte ve videu na YouTube (kanál Kuchyně Lidlu):

Nejjednodušší krém

Do mísy dejte 400 gramů smetanového sýru a s 25 gramy moučkového cukru jej utřete do pěny. Pak do něj nalijte 125 gramů smetany ke šlehání a všechno společně šlehejte asi 3 minuty, aby vznikl jemný a nadýchaný krém. Nakonec přisypte 50 gramů nahrubo nasekaných vlašských ořechů a promíchejte stěrkou.

Krém vytvoříte během chviličky. Zdroj: Shutterstock

Domácí karamel

V dalším kroku si vyrobíte domácí karamel, který dortu dodá úžasnou sladkost. Do hrnce se silnějším dnem nasypte 75 gramů krupicového cukru a nechte jej zkaramelizovat. Vyčkejte, dokud nebude krásně zlatavý, a pak hrnec odstavte ze sporáku. V jiném hrnci zahřejte 50 mililitrů smetany ke šlehání a rozpusťte v ní 30 gramů másla. Pak znovu zahřejte karamel a opatrně do něj vmíchejte horkou smetanu. Za stálého míchání vařte karamel do doby, než bude tak akorát hustý.

Správně udělaný karamel má zrzavou barvu. Zdroj: MaraZe / Shutterstock.com

Kompletování dortu

Nakonec už stačí dát celý dort dohromady. Připravte si obdélníkovou formu a vystelte ji pečicím papírem. Na něj vedle sebe vyskládejte dlouhé cukrářské piškoty tak, aby pokryly celé dno. Na piškoty rovnoměrně natřete první vrstvu krému. Měla by být vysoká asi 1 centimetr. Na krém opět vyskládejte piškoty. Ty tentokrát zalijte domácím karamelem. Karamel spotřebujte celý.

Na karamel natřete další vrstvu krému a na něj znovu vyskládejte cukrářské piškoty. Takto připravený dort vložte do chladničky minimálně na 2 hodiny (ideálně však přes noc) a pak jej vyklopte. Potřete jej zbývajícím krémem a ozdobte ho nasekanými vlašskými ořechy. Dort následně vložte znovu do chladničky. Podávejte ho vychlazený a nakrájený na silnější plátky.

TIP: Namísto formy můžete dezert připravit i do skleniček. Servírování je pak ještě nápaditější a hlavně jednodušší.

Zdroje: kuchynelidlu.cz, www.vareni.cz