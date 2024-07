Udělejte si jemný a delikátní nepečený dort s jahodami. Inspirovat se můžete receptem Pavla Berkyho z Masterchefa. Je to moučník, který si zaslouží čestné místo ve vaší knize receptů.

Jahodová mňamka bez pečení

Co je hlavní ingrediencí tohoto fantastického moučníku? Přece jahody! A budou-li právě z vaší zahrádky, jistě vás to potěší a zároveň si pochutnáte. Ty čerstvě natrhané jsou přeci zdaleka nejlahodnější, šťavnaté i voňavé. S takovým ovocem bude nepečený dortík nepřekonatelný.

Videorecept vám představí sám Pavel Berky, který se o něj podělil na svém YouTube kanálu.

Zdroj: Youtube

Nepečený korpus a tvarohová náplň

K létu samozřejmě patří i ovoce a nějaký ten moučník. Navíc vysoké teploty přejí i moučníkům nepečeným. Kdo by chtěl teď stát v kuchyni u rozpálené trouby? Tyto nepečené moučníky jsou zpravidla kombinací různých surovin, které patrně už máte doma. Dají se všelijak proměňovat podle vašich preferencí a mlsného jazýčku.

Základem je korpus. Pokud bazírujete na korpusech piškotových, kupte si hotový v obchodě. Základem tohoto moučníku je však korpus sušenkový, na který je nutné pořídit jen dvě ingredience. Sušenky dle vašeho výběru a máslo.

Sušenky můžete rozmixovat nebo dát do sáčku a pořádně roztlouci a poválet válečkem. Díky tomu budete mít jemně nadrobené sušenky, které je třeba jen smísit s rozpuštěným máslem a tuto hmotu vmáčknout na dno dortové formy. Konkrétně bude třeba 200 g sušenek a 90 g másla.

Další vrstvu bude tvořit náplň. Často jde o směsi tvarohu, smetany nebo jogurtu a podobně. Tato náplň musí nejen ztuhnout chladem, ale navíc se do ní přidává i další ingredience, aby náplň opravdu dobře držela, obvykle je to želatina, agar nebo také pudink. Tato náplň může být jak čistě tvarohová nebo jako v tomto případě ochucená ovocem.

Budete potřebovat 100 g cukru a 250 g jahod společně rozmixovaných na jemné pyré, to pak dejte ještě mírně ohřát do mikrovlnky. Do tohoto pyré přidejte 10 plátků předem namočené želatiny a směs s jahodami dobře promíchejte, aby se ovoce a želatina propojily.

V druhé míse smíchejte 750 g měkkého tvarohu, 150 g sýru typu žervé a přidejte trošku nastrouhané kůry z citronu nebo limetky. Není to nutné, ale moučníku dodá troška citrusové kůry jemné aroma a šmrnc.

Obsahy obou misek smíchejte a nalijte do dortové formy na dobře upěchovaný korpus ze sušenek. Zákusek zatím dejte do lednice a připravte si poslední vrstvu. I tento dvouvrstvý zákusek by byl skvělou letní jahodovou lahodou, ale aby byl moučník také reprezentativní a krásný, chybí mu ještě poslední vrstva z jahod v želé.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Nepečené ovocné zákusky můžete různě obměňovat.

Dortová čepice z jahod a želé

Přichystejte si 250 g jahod v celku. Ty omyjete a pěkně jednu vedle druhé vyskládáte na chladící se zákusek, abyste je následně zalili želatinou.

Na přípravu lahodné želatiny budete potřebovat půl litru vody s 200 g cukru a šťávy ze dvou limetek, ideálně ještě trošku čerstvé máty. Tyto všechny ingredience přiveďte k varu, odstavte z plotny, a ještě nechte chvíli macerovat.

Pak do směsi přidejte 10 plátků dopředu namočené želatiny. Pokud se vám nedaří vše dobře promíchat, ještě znova vše společně trochu ohřejte. Nechte jen mírně zchladnout a směsí zalijte zákusek tak, by byly veškeré jahody ponořené v želé. Moučník nechte řádně vystydnout i zaležet v lednici ideálně přes noc.

Zdroje: toprecepty.cz, pavelberky.com